"Моя семья создала самого опасного человека в мире": Племянница Трампа выпустила скандальные мемуары

В свет вышла книга мемуаров, которую выпустила племянница Трампа. Книга появится в продаже лишь через несколько дней - 14 июля. Однако СМИ уже начинают публиковать отрывки из неё. Судя по всему, книга должна вызывать скандал в американском обществе.

Так, племянница президента поделилась, что домашние задания за Дональда Трампа частенько выполняла его сестра Мэри Энн. После этого автор подробно "препарирует" личность президента США. Она подчёркивает, что по образованию - клинический психолог. Женщина рекомендуют протестировать президента, но думает, что он вряд ли согласится. "Никогда не потерпел бы этого", - резюмирует 55-летняя Мэри Трамп.

При этом племянница, не церемонясь, называет дядю "социопатом, гордыня и невежество которого угрожают целой стране". А его "самолюбие было и остается хрупким и недостаточным барьером, отделяющим его от реального мира", цитирует издание The New York Times.

Пока сам президент ещё не комментировал это издание. Однако его пресс-секретарь уже заявила, что мемуары племянницы Трампа - "собрание лжи".