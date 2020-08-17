"Моя семья опустошена": Дочь Назарбаева скорбит о смерти сына

Дочь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига официально подтвердила, что её сын, 29-летний Айсултан, скончался.

"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана", - говорится в заявлении Дариги.

Она добавляет, что просит об уединении в это очень трудное время.

Ранее казахские СМИ сообщили, что Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в ночь на воскресенье. По предварительной информации, у мужчины был сердечный приступ. Внук экс-главы Казахстана переехал в Великобританию в начале этого года, попросив политического убежища.