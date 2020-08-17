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"Моя семья опустошена": Дочь Назарбаева скорбит о смерти сына

17 августа 2020, 19:50  •  58 • В мире
Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига скорбит о смерти своего 29-летнего сына Айсултана. Женщина заявила, что её семья опустошена.
Дочь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига официально подтвердила, что её сын, 29-летний Айсултан, скончался.
"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана", - говорится в заявлении Дариги.
Она добавляет, что просит об уединении в это очень трудное время.
Ранее казахские СМИ сообщили, что Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в ночь на воскресенье. По предварительной информации, у мужчины был сердечный приступ. Внук экс-главы Казахстана переехал в Великобританию в начале этого года, попросив политического убежища.

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