"Моя победа больше, чем думали": Трамп нашел изъян у Google

Об этом американский лидер заявил в своем микроблоге в Twitter, ссылаясь на "вышедший доклад". О каком именно докладе идет речь, Трамп не уточнил, однако к своей записи президент США прикрепил ссылку, ведущую на сайт некоммерческой организации Judicial Watch.

"Ух ты! От манипуляций Google Хиллари Клинтон получила в 2016 году от 2,6 до 16 миллионов голосов! И это опубликовал сторонник Клинтон, а не Трампа. Google должен быть предъявлен иск. Моя победа была дальше больше, чем думали", - написал Дональд Трамп.

Издание The Hill предполагает, что речь в твите президента США идет о докладе Роберта Эпштейна, исследователя-бихевиориста из Американского института поведенческих исследований и технологий (AIBRT). Выступая на слушаниях в сенате, ученый рассказал об "эффекте манипуляции поисковой системы", благодаря чему выдача поисковика Google фактически подтолкнула 2,5 миллионов американцев сделать свой выбор в пользу Клинтон.

Темой подобных манипуляций общественным и индивидуальным сознанием Эпштейн, который действительно является преданным поклонником Хиллари Клинтон, занимается довольно давно. Сделаны они на основе исследований бихевиористской (или поведенческой) психологии. Один из приемов, используемых Google для манипуляций, давно известен – это алгоритм расчета ранжирования страниц, который используется компанией.