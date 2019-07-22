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"Моя любовь Люмьер": Жительница Британии "обручилась" с канделябром

22 июля 2019, 06:54  •  76 • В мире
Аманда Либерти в Британии личность известная своими экзальтированными "романами". Еще недавно у нее "были отношения" со статуей Свободы, но это чувство, хоть и было всепоглощающим, однако испытания расстоянием не выдержало. И вот – новый роман: дама собралась выйти замуж за канделябр.
Свою новую "любовь" 34-летняя Аманда встретила на одном из аукционов. Причем чувство, видимо, поглотило ее в одно мгновение, так что, борьбу за "свет очей" он выиграла, уплатив за своего избранника 400 футов стерлингов.
Теперь у 91-летнего канделябра есть имя Люмьер и место в доме влюбленной женщины. Гостями на церемонии, пишет таблоид Daily Mirror., видимо станут 30 люстр из коллекции Аманды. Надеется женщина и на то, что на свадебную церемонию приедут ее живые друзья, которых у нее немало "по всему миру".
Приготовления к свадьбе идут полным ходом: куплены обручальные кольца, праздничная одежда. "Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая", - цитирует слова Либерти 360.tv.

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