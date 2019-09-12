"Моя хата с краю": В случае конфликта США с Россией Европа хочет остаться в стороне – ECFR

В ходе опроса респондентам из ряда европейских стран задали вопрос, на чьей стороне, как они считают, должна их страна выступить в случае начала вооружённого конфликта между США и Россией. Другой аналогичный опрос предлагал подумать о конфликте США с Китаем.

Самыми воинственными оказались поляки – в случае конфликта с Россией на сторону США там готовы встать 33%. В то же время 45% поляков считают более правильным остаться в стороне от такой войны.

На стороне России считают правильным выступить 20% словаков, 7% греков и 6% австрийцев – в этих странах пророссийски настроенных граждан оказалось больше, чем проамериканских. Впрочем, и там большинство за нейтралитет в таком противостоянии – 65%, 81% и 85% соответственно.

Скриншот: https://twitter.com/ValLisitsa/status/1171738265474322432