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"Моя хата с краю": В случае конфликта США с Россией Европа хочет остаться в стороне – ECFR

12 сентября 2019, 16:39  •  46 • В мире
Пианистка Валентина Лисица, пишущая в Twitter под псевдонимом Ruslana Boshirova, прокомментировала результаты опроса, проведённого Европейским советом по международным отношениям (ECFR). "Моя хата с краю", - иронически оценивает она нежелание европейцев участвовать в предполагаемом конфликте США с Россией или Китаем.
В ходе опроса респондентам из ряда европейских стран задали вопрос, на чьей стороне, как они считают, должна их страна выступить в случае начала вооружённого конфликта между США и Россией. Другой аналогичный опрос предлагал подумать о конфликте США с Китаем.
Самыми воинственными оказались поляки – в случае конфликта с Россией на сторону США там готовы встать 33%. В то же время 45% поляков считают более правильным остаться в стороне от такой войны.
На стороне России считают правильным выступить 20% словаков, 7% греков и 6% австрийцев – в этих странах пророссийски настроенных граждан оказалось больше, чем проамериканских. Впрочем, и там большинство за нейтралитет в таком противостоянии – 65%, 81% и 85% соответственно.
Скриншот: https://twitter.com/ValLisitsa/status/1171738265474322432

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