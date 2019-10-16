"Мой внутренний протест": финский автолюбитель собрал огромную коллекцию "Лад" во дворе - Yle

Финский журналист газеты Yle в своей статье рассказывает о коллекционере автомобилей "Лада" Юсси Кулонене, который собрал огромную коллекцию машин у себя во дворе. Идее "ладаизма" послужило не только то, что его родители в 1970-х годах ездили на "Ладе", но и то, с каким пренебрежением сейчас относятся к машинам советского производства.

"Мой внутренний протест начался именно с этой разницы во взглядах. Я хочу, чтобы у меня было такое увлечение, над которым люди смеялись бы", - говорит Кулонен.

Юсси стал одним из основателей финского клуба любителей "Лад" (Lada-kerho) в 1997 году. Клуб проводит массовые заезды на "Ладах", демонстрируя советский реквизит, милицейскую форму и шапки-ушанки. Однако члены клуба не придерживаются определенных политических взглядов. "Самые молодые участники нашего клуба родились уже после распада Советского Союза. Они даже не знают, что это такое", - рассказывает Юсси.

На своем дворе Кулонен собрал и "ФСО Полонез", и "Вартбург", и "Москвич", и военные грузовики УАЗ, ЗИЛ и ГАЗ. Больше всего в его коллекции именно "Лад", а автомобилям, произведенным на Западе, во дворе Юсси парковаться запрещено.

Кулонен рассказал, что в финском клубе любителей "Лад" сейчас состоят представители разных профессий, сам он, например, налоговый инспектор. Со слов самого коллекционера, его цель - не отремонтировать вышедшие из строя машины, а собрать архив моделей.







