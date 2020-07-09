"Мой президент - Путин, страна - Россия": Макаревича и Ахеджакову вписали в пророссийский протест

Ребята с красными крестами! Обращаюсь к вам: зачем вы подписываетесь на меня? Напоминаю: мой президент - Путин, моя страна - Россия, Макаревич, Ахеджакова, Ефремов и прочие личности - не моя компания, - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@yaalbr

Либерально настроенная часть общественности тут же ополчилась против блогера, начав его обвинять в заигрывании с властью. Однако тот не стал ни перед кем оправдываться в комментариях и предложил отписаться всем, кто не разделяет его убеждения.

Отметим, что Макаревич и Ахеджакова оказались упомянуты пользователем Twitter не случайно. Оба артиста регулярно выступают с критикой российской власти.

Ранее оппозиция активно агитировала людей не ходить на голосование по поправкам в Конституцию или голосовать против. При этом она выбрала в качестве символа протестного движения красный крест по аналогии с белой ленточкой, которая некогда ассоциировалась с российским либерализмом.