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"Мой президент - Путин, страна - Россия": Макаревича и Ахеджакову вписали в пророссийский протест

09 июля 2020, 19:00  •  221 • Политика
Пользователи Twitter вписали музыканта Андрея Макаревича и актрису Лию Ахеджакову в пророссийский протест. Блогер ФПК Светлячок попросил оппозицию, которая призывала людей голосовать против поправок в Конституцию, не беспокоить его.
Ребята с красными крестами! Обращаюсь к вам: зачем вы подписываетесь на меня? Напоминаю: мой президент - Путин, моя страна - Россия, Макаревич, Ахеджакова, Ефремов и прочие личности - не моя компания, - пишет он в Twitter.
Скриншот: Twitter/@yaalbr
Либерально настроенная часть общественности тут же ополчилась против блогера, начав его обвинять в заигрывании с властью. Однако тот не стал ни перед кем оправдываться в комментариях и предложил отписаться всем, кто не разделяет его убеждения.
Отметим, что Макаревич и Ахеджакова оказались упомянуты пользователем Twitter не случайно. Оба артиста регулярно выступают с критикой российской власти.
Ранее оппозиция активно агитировала людей не ходить на голосование по поправкам в Конституцию или голосовать против. При этом она выбрала в качестве символа протестного движения красный крест по аналогии с белой ленточкой, которая некогда ассоциировалась с российским либерализмом.

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