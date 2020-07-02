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"Мой день всё". Платошкину начали посвящать песни. Гаспарян показал самую смешную деталь
02 июля 2020, 16:00 • 81 • Политика
Николаю Платошкину начали посвящать песни. Армен Гаспарян показал в Telegram самую смешную деталь. Он заметил, что под роликом указано, что в основу этой композиции, которая также именуется как "песня о грядущем воплощении мечты социалиста", легли стихи Иосифа Сталина. "Мой день всё", - написал журналист.
Журналист Армен Гаспарян обратил внимание на новый ролик, появившийся на канале политолога, коммуниста Николая Платошкина на YouTube.
Видео представляет собой набор кадров, в том числе из мультфильмов и выступлений последнего, и называется "Песня о правде. Николаю Платошкину посвящается".
Гаспарян заметил, что под роликом указано, что в основу этой композиции, которая также именуется как "песня о грядущем воплощении мечты социалиста", легли стихи Иосифа Сталина.
При этом позже данное указание под видео было удалено.
Напомним, Платошкин был задержан 4 июня по подозрению в распространении фейков и призывах к массовым беспорядкам. В настоящее время он находится под домашним арестом.
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