"Мой день всё". Платошкину начали посвящать песни. Гаспарян показал самую смешную деталь

Журналист Армен Гаспарян обратил внимание на новый ролик, появившийся на канале политолога, коммуниста Николая Платошкина на YouTube.

Видео представляет собой набор кадров, в том числе из мультфильмов и выступлений последнего, и называется "Песня о правде. Николаю Платошкину посвящается".

Гаспарян заметил, что под роликом указано, что в основу этой композиции, которая также именуется как "песня о грядущем воплощении мечты социалиста", легли стихи Иосифа Сталина.

Мой день всё, - написал журналист в Telegram.

При этом позже данное указание под видео было удалено.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня по подозрению в распространении фейков и призывах к массовым беспорядкам. В настоящее время он находится под домашним арестом.