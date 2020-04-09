|
"Мой Данило заражён, но сдаваться - не вариант": Сына Вучича госпитализировали
09 апреля 2020, 14:35 • 42 • В мире
Лидер Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын заболел COVID-19. По его словам, парня госпитализировали в клинику. "Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться - не вариант", - сообщил Вучич на странице в Instagram.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын заразился коронавирусом. По его словам, парня уже госпитализировали в клинику.
О ситуации в семье Вучич рассказал на странице в Instagram. Судя по сообщению политика, заболевание старший сын воспринял стоически: он готов бороться с недугом.
"Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться - не вариант", - процитировал слова сына Вучич.
В своём официально аккаунте он разместил фото с сыном и сопроводил его словами: "Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят".
Напомним, что в Сербии число жертв коронавируса в Сербии достигло 65 человек, число инфицированных составило 2666 человек.
Ранее Россия направила в республику технику и специалистов для помощи сербам в борьбе с коронавирусом.
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 апреля 2020, 03:35
|
05 апреля 2020, 19:35
|
06 апреля 2020, 07:35
|
07 апреля 2020, 07:35
|
06 апреля 2020, 07:35
|
08 апреля 2020, 17:00
|
03 апреля 2020, 14:35