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"Мой Данило заражён, но сдаваться - не вариант": Сына Вучича госпитализировали

09 апреля 2020, 14:35  •  42 • В мире
Лидер Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын заболел COVID-19. По его словам, парня госпитализировали в клинику. "Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться - не вариант", - сообщил Вучич на странице в Instagram.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын заразился коронавирусом. По его словам, парня уже госпитализировали в клинику.
О ситуации в семье Вучич рассказал на странице в Instagram. Судя по сообщению политика, заболевание старший сын воспринял стоически: он готов бороться с недугом.
"Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться - не вариант", - процитировал слова сына Вучич.
В своём официально аккаунте он разместил фото с сыном и сопроводил его словами: "Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят".
Напомним, что в Сербии число жертв коронавируса в Сербии достигло 65 человек, число инфицированных составило 2666 человек.
Ранее Россия направила в республику технику и специалистов для помощи сербам в борьбе с коронавирусом.
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