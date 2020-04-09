"Мой Данило заражён, но сдаваться - не вариант": Сына Вучича госпитализировали

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын заразился коронавирусом. По его словам, парня уже госпитализировали в клинику.

О ситуации в семье Вучич рассказал на странице в Instagram. Судя по сообщению политика, заболевание старший сын воспринял стоически: он готов бороться с недугом.

"Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться - не вариант", - процитировал слова сына Вучич.

В своём официально аккаунте он разместил фото с сыном и сопроводил его словами: "Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят".

Напомним, что в Сербии число жертв коронавируса в Сербии достигло 65 человек, число инфицированных составило 2666 человек.

Ранее Россия направила в республику технику и специалистов для помощи сербам в борьбе с коронавирусом.