"Мой бизнес стал жертвой шантажа СБУ": Украинский предприниматель направил "крик души" Порошенко

Основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян пошел на крайнюю меру - записал видеообращение к президенту Порошенко. "Мой бизнес стал жертвой СБУ", - заявил предприниматель.

"Мой бизнес стал жертвой шантажа", - с этих слов начинает свое видеообращение к президенту Порошенко украинский предприниматель, основатель Taryan Group Артур Мхитарян.

А шантажируют его не бандиты с большой дороги, а сотрудники СБУ, которые за "решение вопросов" с Минкультом требуют у застройщиков квартиры. Об этом Мхитарян заявил в видеоролике, который опубликован на его странице в Facebook.

Бизнесмен сообщил, что при выдаче согласований на строительство Минкультуры искусственно создает разные барьеры.

"Разрешения на застройку получают в основном компании, связанные с бывшими и нынешними чиновниками. Цена вопроса - миллион долларов или квартиры в нашем доме", - добавил Мхитарян.

Неужели СБУ, "в то время как в стране введено военное положение", больше нечем заняться, кроме как шантажировать бизнес, задается вопросом предприниматель.

"Я понимаю, что сейчас, после моего видеообращения, на меня могут "спустить всех собак", придумают какие-то нарушения, чтобы очернить меня и скомпрометировать", - признается Мхитарян. Однако он не хочет становиться "соучастником беспредела", который разрушает бизнес в стране.

"Прошу вас поступить по совести, поддержать нас и сделать свой личный вклад в развитие свободного предпринимательства, чтобы не дать коррупционерам повод лишний раз сделать вид, что ничего не происходит, и "замолчать проблему". Хватит кошмарить бизнес", - такими словами завершает Мхитарян "крик души", обращенный к Порошенко.