"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание

Напомним, в середине мая на Украине был принят, несмотря на широкий общественный резонанс, скандальный загон о государственном языке. Это был один из последних документов, которые, покидая должность президента страны, подписал Пётр Порошенко.

Согласно закону, теперь на українськой мове украинцы обязаны разговаривать во всех общественных местах. Врач, принимая пациентов, должен интересоваться об их самочувствии по-украински, также должны принимать заказы у клиентов официанты, объясняться чиновники и так далее.

Однако история с насильственным насаждением украинского языка в Незалежной приняла неожиданный оборот. Недавние опросы показали, что сами украинцы предпочитают говорить не на мове, а по-русски.

В частности, такое явно неожиданное для украинских радикалов признание сделало, согласно опросу компании TNS, более трети украинцев. А исследование института Гэллапа и вовсе показало, что две трети жителей Украины (83%) предпочитают в общении именно русский язык.

При этом аналитики TNS поясняют, что по-русски больше половины украинцев (52%) говорят с друзьями и знакомыми, а 56% - предпочитают по-русски общаться в Сети.

Таким образом, "мовный" закон Порошенко фактически показал свою несостоятельность, разбившись о русский язык.

О родном

Тем не менее тот же опрос показал, что две трети украинцев (63%) считают именно украинский язык родным. Но и на работе, и дома всё же предпочитают говорить по-русски.

"Здесь есть некая ловушка. Когда человеку говорят, что он украинец, и спрашивают о его родном языке, он в этой ситуации мыслит логически и говорит: раз я украинец, значит, мой родной язык украинский, и по-другому быть не может", - цитирует объяснение этому феномену политолога Богданом Безпалько "Украина.ру".

Пересмотру быть?

Тем временем языковое "наследство" Порошенко может быть пересмотрено его преемником Владимиром Зеленским.

Напомним, на своей странице в Facebook он отмечал, что закон был принят во время избирательной кампании и народ не участвовал в его обсуждении.

"Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики, - подчеркивал Зеленский. - Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

После этого он не исключил, что "мовный" закон Порошенко может быть пересмотрен.

"Языковой" майдан

А пока вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, комментируя возможную отмену скандального закона о языке, не исключил нового Майдана в стране. Об этом он написал у себя в Twitter.

Ранее, напомним, оппозиционные депутаты Рады решили оспорить этот закон в Конституционном суде Украины. По их мнению, признание украинского языка единственным государственным нарушает конституцию страны.

У Кирилюка это намерение, однако, вызвало бурную реакцию. Он назвал противников скандального закона пятой колонной и с сожалением отметил, что его надежда на КС слаба. Не оправдал ожиданий вице-премьера и Зеленский - политик посетовал, что "новая власть молчит".

"Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан", - заявил Кириленко.

Он же добавил, что считает депутатов, обратившихся в Конституционный суд, пятой колонной.