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"Мова понад усе": Русскоговорящий сын Порошенко поставил семье ультиматум

22 сентября 2019, 17:09  •  360 • В мире
Младший сын бывшего гаранта Украины Михаил поставил всей семье ультимативное требование: дома говорить только на украинской мове, в крайнем случае – вставлять слова на английском языке.
Об этом Петр Порошенко рассказал в ходе передачи "Рандеву", которая выходит на "Пятом канале". Бывший президент уверенно заявил, что все его дети "блестяще владеют украинским языком".
При этом хорошо известный случай, когда его сын Михаил во время интервью у здания Госбюро расследований, куда он пришел, чтобы поддержать вызванного на допрос отца, не смог вспомнить государственной мовы и говорил исключительно на "языке оккупантов", то есть, на русском.
Как выяснилось, на украинском он не может связать двух слов. Порошенко объяснил "волнением, растерянностью и окружением".
"Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила", — заявил Порошенко-старший.
По словам экс-гаранта, в тот день его отпрыск вернулся домой очень расстроенным и сразу выставил своей семье ультиматум: говорить дома только на украинском языке. При этом Михаил бдительно следит за выполнением его требования, а если кто-то оказывается нарушителем, то ему приходится выплачивать штраф.
"Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово", — поделился политик.

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