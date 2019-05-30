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"Моторола отобрал оружие": В Сети припомнили "подвиги" нового начальника Госохраны Зеленского

30 мая 2019, 04:54  •  20 • Политика
В Сети припомнили "подвиги" нового начальника Госохраны Алексея Оцерклевича (известный как Купол), которого теперь возвеличивают как великого стратега. В ответ на восхваления его "спецоперации" пользователи напомнили, что когда-то Моторола отобрал оружие у Купола и его людей.
Напомним, что Оцерклевич сменил на этом посту подавшего в отставку Валерия Гелетея. При этом украинские власти поспешили припомнить в позитивном свете инцидент 2014 года, за который в том же году Купола готовы были линчевать – а именно, что при обмене пленными он пожал руку знаменитого защитника Донбасса Моторолы.
"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАП прямо на глазах у главаря русских наемников Моторолы", - говорится в официальном сообщении. "Ну да, зачем вспоминать о том, что "наемники" досматривали эту ротацию и отбирали у киборгов оружие", - напомнили авторы телеграм-канала "Зрада чи Перемога".

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