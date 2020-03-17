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"Мостик с "Единой Россией": как оппозицию связали с Медведевым и партией власти

17 марта 2020, 01:35  •  25 • Политика
Связь оппозиционных сил с провластными или даже властными структурами - всегда особая тема для разговора. Вот и политическую силу Захара Прилепина почти сразу стали связывать с "Единой Россией" и лично Дмитрием Медведевым с его правительством. Так ли это? Царьград поинтересовался лично у Прилепина.
Писатель Захар Прилепин создал собственную партию - это политическое движение "За правду". С самого начала теневым патроном партии называли Александра Бабакова. В структуре он первый заместитель председателя, а в целом Бабаков известен как политик и бизнесмен с интересами на Украине. Об этом слухе Царьград и спросил Захара Прилепина.
- Бабаков. Вы с ним работаете. Более того, есть множество слухов, что именно он является "кошельком партии". А ещё помогает украинцам и даже ведёт бизнес на Украине. Можете опровергнуть или подтвердить?
- К самому Александру Михайловичу все эти вопросы, - сказал Прилепин, добавив: - Бизнеса на Украине у него нет от слова "совсем". В своё время действительно у него там были достаточно серьёзные экономические позиции, но эта история давно уже закончилась. Насколько я об этом знаю. Помогает ли он финансами партии? Да, потому что у нас нет никакого другого ресурса. В отличие от иных слухов, мы не получаем никакого финансирования, никто нам ничего не предлагает. Поэтому Александр Михайлович и ряд других персонажей, в том числе вовлечённых в движение, они нам какие-то вопросы помогают разрешать и закрывать. Но у нас эта информация, по-моему, даже есть в отчётности по проведению съезда, то есть она открытая.
Захар Прилепин заверил, что Бабаков на все указанные вопросы ответит. Правда, пока ничего подобного не случилось. Что касается ещё одной известной версии существования политического движения "За правду", реплика Прилепина получилась совсем короткой. Дело в том, что, казалось бы, оппозиционное движение писателя и сотоварищей связывают с партией власти - "Единой Россией" и даже правительством Дмитрия Медведева. Так ли это - есть ли связь?
"Я ничего про это не знаю", - тут же сказал Прилепин.
Предполагается, что такая связь с партией власти как раз и существует через Бабакова. У Захара Прилепина на это был такой ответ:
"По-моему, никаких отношений у него с "Единой Россией" нет, он не член этой партии. Никаким мостиком Александр Михайлович Бабаков с правительством России и с "Единой Россией" для нас тоже не является. Мы никогда этого не обсуждали. Ничего про это я не знаю. Да я и не уверен, что этот мостик необходим".
К слову, не так давно стало ходить всё больше слухов и о том, что "Единая Россия", растеряв свои позиции на фоне пенсионной реформы, начнёт создавать некое новое политическое движение. Займётся собственным брендированием. Источники полагали, что партнёром станет ОНФ. Но были и другие варианты.
Более детальная беседа с Захаром Прилепиным - в выпуске авторской программы учредителя Царьграда Константина Малофеева "Русская мечта".

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