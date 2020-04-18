"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19

По данным израильского канала Channel 12, разведка США уведомила Тель-Авив об угрозе распространения коронавируса в мире ещё в середине ноября 2019 года.

Утверждается, что американское разведсообщество, таким образом, ещё осенью знало об опасности инфекции COVID-19 для всей планеты, в то время как она уже начала распространяться в китайском городе Ухань.

Согласно сведениям телеканала, информацию о потенциальной угрозе ещё тогда передали в администрацию президента Соединённых Штатов, однако в Белом доме эти данные "не посчитали представляющими интерес".

Тем не менее американские спецслужбы всё равно решили сообщить об этом своим союзникам по блоку НАТО и Тель-Авиву.

Израильская разведка в свою очередь передала сведения представителям органов власти, однако с их стороны никаких профилактических шагов тогда так и не было сделано.

По состоянию на утро 17 апреля в стране было зарегистрировано почти 13 тыс. случаев коронавируса. От COVID-19 уже скончались 148 граждан.