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"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19
18 апреля 2020, 04:10 • 192 • Политика
Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19. Тель-Авив был предупреждён о потенциальной опасности распространения коронавируса ещё в середине ноября. Сведения передала разведка США.
По данным израильского канала Channel 12, разведка США уведомила Тель-Авив об угрозе распространения коронавируса в мире ещё в середине ноября 2019 года.
Утверждается, что американское разведсообщество, таким образом, ещё осенью знало об опасности инфекции COVID-19 для всей планеты, в то время как она уже начала распространяться в китайском городе Ухань.
Согласно сведениям телеканала, информацию о потенциальной угрозе ещё тогда передали в администрацию президента Соединённых Штатов, однако в Белом доме эти данные "не посчитали представляющими интерес".
Тем не менее американские спецслужбы всё равно решили сообщить об этом своим союзникам по блоку НАТО и Тель-Авиву.
Израильская разведка в свою очередь передала сведения представителям органов власти, однако с их стороны никаких профилактических шагов тогда так и не было сделано.
По состоянию на утро 17 апреля в стране было зарегистрировано почти 13 тыс. случаев коронавируса. От COVID-19 уже скончались 148 граждан.
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