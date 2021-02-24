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"Москву - к ответственности": Против России готовят санкции ради подачи "широкого сигнала"
24 февраля 2021, 03:15 • 49 • Политика
Против России готовят санкции, чтобы подать "более широкий сигнал". Вашингтон опять нашёл в кибератаках на американские сети "русский след". "Москву - к ответственности", - пишет о готовящихся мерах одно из изданий в США.
На страницах The Washington Post анонсированы готовящиеся администрацией Джо Байдена новые антироссийские санкции. Источники утверждают, что такая мера спровоцирована некой масштабной кибератакой. В США уверены: исполнителями являлись русские хакеры и действовали они по указке Кремля.
Белый дом намерен "дать более широкий сигнал". Якобы Москва годами совершала действия, "враждебные интересам США и их союзников". В частности, перечисляются вмешательство в выборы, попытки помешать американцам создать вакцину против коронавируса, создание подходящей атмосферы для хакеров.
В статье прямо указывается: США собираются принять меры, направленные "на привлечение Москвы к ответственности". Помимо перечисленного, Штаты очень переживают из-за инцидента с Навальным. Там уверены в факте его отравления, а потому Вашингтон при поддержке европейских союзников намерен ввести ещё одну серию санкций.
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