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"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США

24 октября 2020, 14:10  •  21 • Политика
Названы союзники России в возможной войне с США. "Сегодня состояние отношений России и Китая таково, что Москве не надо будет и просить Пекин прийти на помощь в войне с США", - отмечает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Китай, Иран и Северная Корея могут стать союзниками России в возможной войне с США. Этот ядерный клуб будет окрашен в антиамериканские цвета, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
В ходе "валдайской" речи Владимир Путин заявил, что заключение военного союза между Россией и Китаем возможно, но Москва и Пекин пока в этом не нуждаются. Виктор Баранец объясняет это тем, что Пекин пока считает, что на повестке дня не сложились обстоятельства для военного союза с Москвой. Однако если давление на Китай со стороны США будет развиваться в том же направлении, военный союз с Россией вполне вероятен, считает эксперт.
Сегодня состояние отношений России и Китая таково, что Москве не надо будет и просить Пекин прийти на помощь в войне с США. Он сам придёт на помощь. У нас нет закреплённых юридически союзнических отношений, но формально они уже сложились, - отметил Виктор Баранец в беседе с Nation News.
Он добавил, что в случае начала войны с США и Россия, и Китай, и Иран, и Северная Корея окажутся в одном окопе. Военный эксперт подчеркнул, что США многое сделали для этого.

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