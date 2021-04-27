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"Москва" встретит корабль США в Черном море боевой стрельбой
27 апреля 2021, 18:10 • 562 • Политика
Ракетный крейсер "Москва" проведет стрельбы в Черном море, куда направляется американский корабль.
Ракетный крейсер "Москва" проведёт боевые стрельбы в Чёрном море, куда направлен патрульный корабль США. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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