Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / Политика

"Москвабад" отменяется: Идеи Хуснуллина провалились

01 ноября 2021, 23:30  •  148 • Политика
Вице-мэр Москвы Бочкарёв рассказал о планах отказаться от найма мигрантов на стройках. "Высказывания Хуснуллина по поводу того, что нужно сюда завозить мигрантов, они по какому-то стечению обстоятельств частью московских чиновников не принимаются", - считает политолог.
Власти Москвы намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов, заявил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв. Решение столичных властей прокомментировал для Царьграда политолог Георгий Фёдоров.
Речь идёт об интервью, которое вице-мэр Москвы дал изданию РБК. В нём он заявил, что дефицит рабочих на стройках составляет порядка 40%. При этом он отметил, что привлечь на стройки граждан России вместо гастарбайтеров можно путём сокращения числа рабочих за счёт автоматизации процесса и увеличения зарплат оставшимся специалистам.
Я надеюсь, что это не профанация и не пиар по причине того, что количество мигрантов, особенно незаконных, на стройках, оно не просто зашкаливает - это уже является государственной угрозой,
- прокомментировал заявления чиновника политолог.
Он отметил, что на окраинах Москвы уже формируются целые анклавы с мигрантами. Кроме того, часто возникает ситуация, когда работодатели, которые используют труд мигрантов, потом выгоняют их на улицу с этих строек, и они пополняют криминалитет и всяческие экстремистские сообщества.
Эксперт высказывает осторожную надежду, что московская мэрия, увидев общественные настроения москвичей по отношению к нелегальной миграции, решила всё-таки исправить ситуацию. Однако, вероятнее всего, здесь идёт речь о большом переделе строительного рынка, отмечает политолог.
Видимо, вот эти высказывания Хуснуллина по поводу того, что нужно сюда завозить мигрантов, они по какому-то стечению обстоятельств частью московских чиновников не принимаются. И тут я вижу ещё некоторую закулисную политическую борьбу,
- пояснил Георгий Фёдоров в интервью Царьграду.
Эксперт добавил, что поддерживает в этом вопросе мэрию Москвы и вице-мэра Бочкарёва в частности. Политолог считает, что Москве необходимо очистить стройкомплекс от нелегальных мигрантов и дать рабочие места гражданам страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





148
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
01 ноября 2021, 21:45
Украина готовит войну с Россией. Сценарий боёв обозначен
01 ноября 2021, 21:45
Помощник Зеленского обещал России мясорубку и большие потери
01 ноября 2021, 21:45
"Встреча на корточках": Зеленского засмеяли после "переговоров" с Меркель в Глазго
01 ноября 2021, 21:45
Россия пытается нас запугать. Киев отчитал Москву за панику в американских СМИ
01 ноября 2021, 23:30
"Мы знаем, но не скажем": Пентагон сделал загадочное заявление о русских возле Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.