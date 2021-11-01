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"Москвабад" отменяется: Идеи Хуснуллина провалились
01 ноября 2021, 23:30 • 148 • Политика
Вице-мэр Москвы Бочкарёв рассказал о планах отказаться от найма мигрантов на стройках. "Высказывания Хуснуллина по поводу того, что нужно сюда завозить мигрантов, они по какому-то стечению обстоятельств частью московских чиновников не принимаются", - считает политолог.
Власти Москвы намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов, заявил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв. Решение столичных властей прокомментировал для Царьграда политолог Георгий Фёдоров.
Речь идёт об интервью, которое вице-мэр Москвы дал изданию РБК. В нём он заявил, что дефицит рабочих на стройках составляет порядка 40%. При этом он отметил, что привлечь на стройки граждан России вместо гастарбайтеров можно путём сокращения числа рабочих за счёт автоматизации процесса и увеличения зарплат оставшимся специалистам.
- прокомментировал заявления чиновника политолог.
Он отметил, что на окраинах Москвы уже формируются целые анклавы с мигрантами. Кроме того, часто возникает ситуация, когда работодатели, которые используют труд мигрантов, потом выгоняют их на улицу с этих строек, и они пополняют криминалитет и всяческие экстремистские сообщества.
Эксперт высказывает осторожную надежду, что московская мэрия, увидев общественные настроения москвичей по отношению к нелегальной миграции, решила всё-таки исправить ситуацию. Однако, вероятнее всего, здесь идёт речь о большом переделе строительного рынка, отмечает политолог.
- пояснил Георгий Фёдоров в интервью Царьграду.
Эксперт добавил, что поддерживает в этом вопросе мэрию Москвы и вице-мэра Бочкарёва в частности. Политолог считает, что Москве необходимо очистить стройкомплекс от нелегальных мигрантов и дать рабочие места гражданам страны.
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