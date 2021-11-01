"Москвабад" отменяется: Идеи Хуснуллина провалились

Вице-мэр Москвы Бочкарёв рассказал о планах отказаться от найма мигрантов на стройках. "Высказывания Хуснуллина по поводу того, что нужно сюда завозить мигрантов, они по какому-то стечению обстоятельств частью московских чиновников не принимаются", - считает политолог.

Власти Москвы намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов, заявил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв. Решение столичных властей прокомментировал для Царьграда политолог Георгий Фёдоров.

Речь идёт об интервью, которое вице-мэр Москвы дал изданию РБК. В нём он заявил, что дефицит рабочих на стройках составляет порядка 40%. При этом он отметил, что привлечь на стройки граждан России вместо гастарбайтеров можно путём сокращения числа рабочих за счёт автоматизации процесса и увеличения зарплат оставшимся специалистам.

Я надеюсь, что это не профанация и не пиар по причине того, что количество мигрантов, особенно незаконных, на стройках, оно не просто зашкаливает - это уже является государственной угрозой,

- прокомментировал заявления чиновника политолог.

Он отметил, что на окраинах Москвы уже формируются целые анклавы с мигрантами. Кроме того, часто возникает ситуация, когда работодатели, которые используют труд мигрантов, потом выгоняют их на улицу с этих строек, и они пополняют криминалитет и всяческие экстремистские сообщества.

Эксперт высказывает осторожную надежду, что московская мэрия, увидев общественные настроения москвичей по отношению к нелегальной миграции, решила всё-таки исправить ситуацию. Однако, вероятнее всего, здесь идёт речь о большом переделе строительного рынка, отмечает политолог.

Видимо, вот эти высказывания Хуснуллина по поводу того, что нужно сюда завозить мигрантов, они по какому-то стечению обстоятельств частью московских чиновников не принимаются. И тут я вижу ещё некоторую закулисную политическую борьбу,

- пояснил Георгий Фёдоров в интервью Царьграду.

Эксперт добавил, что поддерживает в этом вопросе мэрию Москвы и вице-мэра Бочкарёва в частности. Политолог считает, что Москве необходимо очистить стройкомплекс от нелегальных мигрантов и дать рабочие места гражданам страны.