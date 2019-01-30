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"Москва возглавила войну": ВСУ "метят" Донбасс Путиным, американцы принимают за "доказательства"

30 января 2019, 17:24  •  196 • Политика
Американское издание The Daily Beast опубликовало репортаж с юго-востока Украины, голословно заявляя о том, что "Москва возглавила войну" в регионе. При этом за "доказательства" американцы принимают скабрезности про президента России Владимира Путина, которыми ВСУ "метят" Донбасс специально для ополченцев.
В ситуации на юго-востоке Украины попытались разобраться на месте журналисты американского интернет-издания The Daily Beast. Свой очередной репортаж под заголовком "Пока Путин укрепляет позиции, Трамп слабеет" оно вело из окопов ВСУ, расположенных в местечке Широкино, что в 20 километрах от Мариуполя.
В издании указывается, что якобы именно здесь находится "точка вспышки опосредованной войны между Россией и Соединенными Штатами". СМИ утверждает также, что доказательства влияния, оказываемого из-за рубежа, "обнаружить было нетрудно".
Автор публикации заявляет, что "Москва возглавила войну" в регионе. По его словам, это проявляется в том, что Россия якобы "отправила войска, офицеров разведки и припасы для борьбы с украинским правительством и разделения территории". На другую чашу весов журналист поставил США и страны НАТО, которые поддержали Киев.
Любопытный факт, но за "доказательства" присутствия российских военных американский автор принимает в том числе и скабрезности в адрес президента России, оставленные на стене одного из заброшенных зданий. Таким Владимиром Путиным ВСУ "метят" Донбасс, как отмечает издание, специально для ополченцев.
Повод усомниться в "доказательствах" автора есть и в его утверждении про то, что "многие, если не все" украинские военные, якобы прошли военную подготовку в США, Великобритании, Канаде и других странах НАТО. Он также напомнил про $200 млн, которые Америка выделила в 2019 году для военной поддержки Украины, и более раннюю "помощь" в виде поставок противотанковой ракетной системы Javelin.
"Но в последние недели появляются признаки сдвига баланса между этими силами, - заявляет журналист. - Россия продолжает свой военный прорыв в Украине, в то время как поддержка США уменьшается".
Напомним, Москва уже не раз говорила о том, что не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом же сегодня напомнили и в Кремле, комментируя заявления президента Незалежной Петра Порошенко о "холодном мире вместо войны между Украиной и Россией".
"Между Украиной и Россией нет никакой войны! Есть гражданская война на Украине, - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели к образованию этих двух республик на юго-востоке страны. Есть также целая серия продолжающихся провокаций, которая идет к нагнетанию напряжённости на линии соприкосновения".

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