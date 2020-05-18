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"Москва спекулирует": Власти оправдали скандал вокруг масок в метро французским опытом

18 мая 2020, 09:55  •  51 • Политика
В эфире "Эха Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что столица изучила французский опыт и пришла к выводу, что бесплатная раздача масок вредна - она породит... спекуляцию. Так чиновник, представитель властей Москвы, ответил на вопрос о... спекуляции. Объясняем этот запутанный тезис.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов спросил у Немерюка об известной публикации, связанной с тем, что "Москва спекулирует", и такая спекуляция налажена на продаже масок. Мол, они достаются за бесценок, а в метро продаются по 50 рублей. Ранее в депздраве Москвы заявили, что информация не соответствует действительности. В то же время, Немерюк предпочёл иной тезис. Он говорил о французском опыте.
"В том же самом Париже возник сразу чёрный рынок масок и спекуляция, - ответил Немерюк на реплику собеседника. - То есть если где-то выдается бесплатно, то, соответственно, это бесплатно сразу перетекает рядом где-то за плату. То есть это уже тоже все проходили, и это не нами доказанный факт, а мировая практика".
А ещё чиновник предложил использовать не маски из автомата, а так называемые рулонные маски. Мол, там себестоимость одной составит всего три рубля. Также отметил, что тот же Венедиктов сидит в многоразовой маске, которую можно погладить и надеть заново. Словом, чиновник дистанцировался от проблемы, отметив, что бесплатные маски в Москве тоже существуют, но не для всех категорий. В первую очередь, таким расходным материалом снабжают медиков или, например, сотрудников метро.
Полная расшифровка интервью доступна на сайте "Эха Москвы".
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости в России остановлен. Однако, как пишут "Невские новости", оптимальным числом заболевших в стране Роспотребнадзор готов считать только ноль. То есть выздороветь должны все, тогда и можно будет говорить о победе.

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