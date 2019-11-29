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"Москва сама виновата": В МИД Норвегии попеняли России на плохое поведение
29 ноября 2019, 16:09 • 52 • Политика
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен заявила, что России пора изменить своё поведение. "Москва сама виновата в том, что Запад не может наладить с ней отношения", - попеняла министр.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен в интервью Die Welt высказалась о том, что Россия должна изменить своё поведение. Только тогда Запад смог бы наладить с ней отношения, считает министр. Москва сама виновата в сложных отношениях с Европой, сказала Сёрейде. "Нынешняя ситуация между РФ и странами Запада — результат действий России. В частности, аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины", – пояснила Эриксен.
Глава МИД Норвегии отметила, что модернизация российской армии в такой ситуации вполне логична. Она также призналась, что НАТО обеспокоено усилением оборонной мощи России.
Напомним, в сентябре этого года Госдепартамент США заявил, что России следовало бы начать вести себя "как более нормальная страна". А также разделять западные ценности.
Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала страны - члены НАТО увеличить взносы в альянс и укреплять свои армии, поскольку, несмотря на явное улучшение отношений с Россией, не стоит "быть наивными". Чиновница заметила, что Норвегия делает всё в этом направлении, так как в случае войны ей придется оказаться "на пути у России".
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