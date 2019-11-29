Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Тех, кто говорит языком Майдана с международной трибуны — гнать с поля!". Сенат...
"У вас своя жизнь, у нас - своя": Эксперт напомнил России о катастрофи...
США – подлёдный лов удачи в Арктике
Маятник качнулся
Главная / Политика

"Москва сама виновата": В МИД Норвегии попеняли России на плохое поведение

29 ноября 2019, 16:09  •  52 • Политика
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен заявила, что России пора изменить своё поведение. "Москва сама виновата в том, что Запад не может наладить с ней отношения", - попеняла министр.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен в интервью Die Welt высказалась о том, что Россия должна изменить своё поведение. Только тогда Запад смог бы наладить с ней отношения, считает министр. Москва сама виновата в сложных отношениях с Европой, сказала Сёрейде. "Нынешняя ситуация между РФ и странами Запада — результат действий России. В частности, аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины", – пояснила Эриксен.
Глава МИД Норвегии отметила, что модернизация российской армии в такой ситуации вполне логична. Она также призналась, что НАТО обеспокоено усилением оборонной мощи России.
Напомним, в сентябре этого года Госдепартамент США заявил, что России следовало бы начать вести себя "как более нормальная страна". А также разделять западные ценности.
Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала страны - члены НАТО увеличить взносы в альянс и укреплять свои армии, поскольку, несмотря на явное улучшение отношений с Россией, не стоит "быть наивными". Чиновница заметила, что Норвегия делает всё в этом направлении, так как в случае войны ей придется оказаться "на пути у России".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
28 ноября 2019, 23:54
В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД
29 ноября 2019, 12:54
"У вас своя жизнь, у нас - своя": Эксперт напомнил России о катастрофических последствиях "социального СПИДа"
29 ноября 2019, 12:54
Отобрал все телефоны и сбежал: Трамп внезапно оказался на военной базе США в Афганистане
29 ноября 2019, 07:39
Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффективности
29 ноября 2019, 03:09
Насильник мил не будет: закон о домашнем насилии перепишут заново
29 ноября 2019, 09:39
Посол Антонов попросил правозащитников помочь летчику Ярошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский ...
29 ноября 2019, 03:09
Польский экс-министр: "20 лет назад российская армия существовала только на бума...
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «п...
29 ноября 2019, 03:09
В России ответили на претензии Киева из-за возвращенных кораблей
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2019, 11:24
Отравили?!
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
24 ноября 2019, 22:24
Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника
26 ноября 2019, 01:54
Зеленский попросил Кремль дать газа
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.