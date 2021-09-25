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"Москва. Революция захлебнулась": Правда о протесте коммунистов в двух фото
25 сентября 2021, 16:25 • 237 • Политика
Полиция Москвы предупредила устроителей несанкционированной акции КПРФ в центре об ответственности.
В Москве на Пушкинской площади собрались участники несогласованной акции КПРФ. Полиция предупредила их о незаконности собрания.
Как сообщал Царьград, ранее полиция Москвы уже предупредила, что намерена пресекать несогласованные мероприятия. Речь идёт о призывах депутатов КПРФ Валерия Рашкина и Екатерины Енгалычевой, а также правозащитницы Марины Литвинович и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Всем им грозит ответственность.
Перед началом несогласованной акции член КПРФ Денис Парфёнов установил колонки для митинга.
Журналист Илиас Меркури показал фото Пушкинской площади, судя по которому несогласованную акцию КПРФ посетило не более 150 человек.
"На улицу зовут те, у кого депутатская неприкосновенность, а на остальных им наплевать: напишут пару обращений - и на этом всё..." - отметили авторы канала "Кремлёвская прачка". Полиция Москвы ранее предупредила об ответственности за распространение призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября. Отмечается, что по соответствующей статье КоАП РФ уже привлечено 30 граждан.
- сыронизировала журналистка Юлия Витязева.
Напомним, в КПРФ остались недовольны результатами голосования на выборах в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. В понедельник, 20 сентября, ряд депутатов партии попытались собрать людей на несанкционированный митинг.
- подчёркивалось в сообщении московского главка МВД.
Фото: Telegram
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