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"Москва посмеялась" над Помпео и Лукашенко. Шантаж Минска не удался - политолог

11 февраля 2020, 05:09  •  79 • В мире
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко и анализ их общения от Telegram-канала "Незыгарь". Суздальцев считает, что Минск пытался шантажировать Москву прошедшим визитом госсекретаря США Майкла Помпео. Однако "это никакой не политический актив и даже минус" для Лукашенко, убеждён политолог. В результате "Москва посмеялась" и над Помпео, и над Лукашенко.
Андрей Суздальцев прокомментировал пост из Telegram-канала "Незыгарь" о прошедшей встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Сети высказали версию, что Лукашенко попытался "надавить" на Москву и оперировал поддержкой госсекретаря США Майкла Помпео, который совсем недавно посетил Минск. Однако источник высказал сомнения, что экономика Белоруссии сможет существовать без России.
"Сколько бы кредитов и американской нефти "по конкурентным ценам" ни гарантировал госсекретарь США Майк Помпео, сколько бы ни рвали местные националисты портреты Президента РФ, реальной ситуации это не изменит: белорусская экономика в её современном виде несостоятельна без дешёвых российских энергоносителей и полностью открытого российского рынка", - написали в Telegram-канале "Незыгарь".
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал для Царьграда, что, скорее всего, эта информация соответствует действительности.
"С Помпео носились как с писаной торбой. То есть они считали, что визит Помпео позиции Лукашенко укрепит. Поразительная вещь, что у них там такие раскрученные, как они считают, политологи говорили, что Помпео дал Лукашенко политический актив, которым он может воспользоваться в переговорах с Путиным. Он сказал про Помпео, но как-то тускло. Боясь, как отреагирует Москва. Москва посмеялась немножко - Помпео нас пытаются пугать. И он как-то потом замолчал, к этой теме не возвращался. В общем, это никакой не политический актив и даже минус для него", - заявил Суздальцев.
Напомним, несмотря на то что Минск до последнего момента рассчитывал на заключение договора с Россией на поставки энергосырья со скидкой, добиться привилегий так и не удалось. Минск пошёл на уступки, белорусские НПЗ сообщили о том, что будут покупать сырьё по мировым ценам.
Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак поделился первыми результатами нефтегазовых переговоров между Москвой и Минском, которые прошли в Сочи 7 февраля.
Он уточнил, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.
"Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила России сохранятся", - сказал Дмитрий Козак.

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