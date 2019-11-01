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"Москва получит рычаг давления": Будущий посол США в России сделал неожиданное признание о "Северном потоке - 2"
01 ноября 2019, 12:39 • 40 • В мире
Как только газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Москва "сразу получит серьезный рычаг давления", и прежде всего на Украину. Однако остановить реализацию проекта уже не представляется возможным "даже санкциями", признал будущий посол США в России.
Об этом в ходе сенатских слушаний заявил заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан. На заседании комитета по иностранным делам рассматривалась его кандидатура в качестве американского посла в России.
Салливан отметил, что газопровод, против которого всеми силами боролся Вашингтон, уже построен на 80%. И у России есть необходимые ресурсы и все возможности для того, чтобы полностью завершить этот проект. И никакие ограничительные меры уже не смогут оказать нужного для США эффекта, разве что сделают оставшиеся работы более дорогими.
Замгоссекретаря практически согласился с мнением сенатора Теда Круза, который считает, что трубопровод Россия "использует в качестве оружия". По словам Салливана, уже само завершение "Северного потока - 2" окажет негативное влияние на Украину, поскольку станет "серьезным рычагом давления". Если Россия прекратит поставки газа транзитом через украинскую территорию, Киев "потеряет миллиарды".
При этом Джон Салливан напомнил сенаторам о том, что президент США - ярый противник строительства этого газопровода и пытался заставить партнеров по НАТО противостоять ему. Самое сильное давление оказывалось на Германию.
Это заявление Салливана прозвучало вскоре после того, как из Копенгагена сообщили о своем одобрении строительства "Северного потока - 2". Дания стала последней страной, чье разрешение требовалось для завершения всех работ по укладки трубопровода.
Отметим, что решение правительства Дании вызвало резкое осуждение со стороны Украины. "Весь мир - ганьба, и государства в нём - зрады", - иронизирует по этому поводу в своём Twitter писатель и историк Армен Гаспарян. "Всю Данию - на "Миротворец", - вторит ему подписчик @darknnezzz1.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Царьградом рассказал, что Дания откровенно тянула время.
Что касается того, что Дания всячески пыталась оттянуть момент, то здесь "чисто политика".
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