"Москва подвела весь мир": В Кремле указали США на "тонкий баланс"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Вашингтона в том, что "Москва подвела весь мир" блокировкой резолюции по климату в СБ ООН.

По словам официального представителя Кремля, резолюция действительно была полностью неприемлема. И не только для России, но и для других стран. Не случайно ряд держав поддержали нашу страну в этом вопросе.

"Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие", - отметил Дмитрий Песков, добавив, что тем более "ограничения поступали от тех стран, которые в своё время изрядно навредили климату".

Причём последнее было обусловлено обеспечением собственных высоких темпов развития.

"Здесь очень тонкий баланс. Россия будет эти нюансы тщательным образом отслеживать", - заключил Дмитрий Песков.