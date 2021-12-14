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"Москва подвела весь мир": В Кремле указали США на "тонкий баланс"

14 декабря 2021, 13:45  •  87 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Вашингтона в том, что "Москва подвела весь мир" блокировкой резолюции по климату в СБ ООН.
По словам официального представителя Кремля, резолюция действительно была полностью неприемлема. И не только для России, но и для других стран. Не случайно ряд держав поддержали нашу страну в этом вопросе.
"Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие", - отметил Дмитрий Песков, добавив, что тем более "ограничения поступали от тех стран, которые в своё время изрядно навредили климату".
Причём последнее было обусловлено обеспечением собственных высоких темпов развития.
"Здесь очень тонкий баланс. Россия будет эти нюансы тщательным образом отслеживать", - заключил Дмитрий Песков.

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