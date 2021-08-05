"Москва не желает идти на жертвы": Эксперт рассказал, когда Япония подпишет договор о мире с Россией

Доцент Университета Темпл в Токио Джеймс Браун считает, что вероятность подписания договора о мире между Москвой и Токио мала. Причиной служит конфликт интересов.

Возможность подписания мирного договора между Россией и Японией назвали маловероятной. Об этом "Ленте.ру" сообщил доцент Университета Темпл в Токио Джеймс Браун.

Причиной тому служат разные позиции сторон: Япония считает часть группы островов на юге Курил своей территорией, а Россия не признаёт факта территориального спора.

Япония согласна заключить договор только в том случае, если ей отойдёт часть островов. Россия не хочет увязывать договор с давним спором, сообщил Браун.

Эксперт также не считает, что при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ был достигнут прогресс в этом вопросе.

Кризис, который начался после поездки главы правительства Михаила Мишустина на остров Итуруп, никак не повлияет на ситуацию, потому что перспективы его подписания и без того призрачны. Россия не против, но проблемы в его отсутствии не видит, сообщает Браун.

"В результате Москва не желает идти на какие-либо жертвы ради заключения договора", - подчеркнул эксперт.

В конце июля, посетив остров Итуруп, Михаил Мишустин высказал идею по вовлечению Японии в экономику Курил. Это вызвало гнев японцев, и в МИД Японии был вызван русский посол Михаил Галузин.