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"Москва не Киев": Жириновский доказал на примере "мирных" митингов "грубое вмешательство" Запада в дела России

06 августа 2019, 20:39  •  88 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский связал последние несанкционированные митинги Москвы с попытками Запада "грубо вмешаться" в дела России. По словам политика, такую наглость Москва наблюдает уже не первый раз, но стоит помнить, что мы - не Киев.
Жириновский в своем Telegram-канале подчеркнул, что его парламентская партия поддерживает свободные выборы и равные условия для всех кандидатов и избирателей. Но то, что происходит сейчас, а именно митинги 27 июля и 3 августа, можно расценивать только как "наглое вмешательство иностранных государств во внутренние дела" России, подчеркнул Жириновский.
По его словам, на происходящее должна отреагировать Госдума, причем в обязательном порядке - провести ряд заседаний и привлечь представителей посольств, чьи государства участвовали в недавних акциях.
В качестве примеров участия Жириновский привел публикацию американским посольством в России подробного маршрута движения во время несанкционированной акции в Москве и открытый призыв немецкого телеканала Deutsche Welle "Москва выходи!".
По словам Жириновского, это "прямое вмешательство", которое Запад пытается осуществлять уже 30 лет. К примеру, также было в 1991 году, на первых президентских выборах, когда в Россию понаехали американцы.
При этом политик подчеркнул, что запрещать политическую деятельность москвичам никто не собирается, но выходить они должны на те места, которые санкционировала власть, чтобы полиция могла контролировать безопасность.
"Мы не допустим оранжевой революции, Москва не Киев", - резюмировал Жириновский.

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