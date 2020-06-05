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"Москва играет не только с газом": Куда ещё протянулись "кремлёвские щупальца" - Energetyka24
05 июня 2020, 19:55 • 120 • В мире
Польское СМИ выпустило материал об энергетическом соперничестве в Европе. По словам польского журналиста, "Москва играет не только с газом", она также вкладывает деньги в ядерную энергетику. Издание проанализировало, куда ещё протянулись "кремлёвские щупальца".
Польский портал Energetyka24 выпустил материал об энергетическом соперничестве в Европе. По мнению журналиста Якуба Веха, США заметили, насколько сильно доминирует Москва в этой сфере в Европе, сообщает ИноТВ.
"По всей видимости, Вашингтон взглянул на карту Старого Света и заметил то, что многие европейские страны уже видели в течение длительного времени - расширяющееся и укрепляющееся энергетическое влияние России, которая использует своё топливо для проведения политической борьбы", - цитирует издание.
Вех заявляет, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - это яркие примеры "кремлёвских щупалец". Эти проекты делают Россию основным поставщиком газа в ЕС. Однако "Москва играет не только с газом": Россия вкладывает деньги и в ядерную отрасль. Страна участвует в строительстве станций в Венгрии и Белоруссии, Болгарии. А многие страны Европы зависят от российской нефти.
Якуб Вех считает, что США решили конкурировать с Москвой и завоевывать влияние на Европу. Польша в этой ситуации должна попытаться снизить свою энергетическую зависимость от России.
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