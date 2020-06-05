"Москва играет не только с газом": Куда ещё протянулись "кремлёвские щупальца" - Energetyka24

Польский портал Energetyka24 выпустил материал об энергетическом соперничестве в Европе. По мнению журналиста Якуба Веха, США заметили, насколько сильно доминирует Москва в этой сфере в Европе, сообщает ИноТВ.

"По всей видимости, Вашингтон взглянул на карту Старого Света и заметил то, что многие европейские страны уже видели в течение длительного времени - расширяющееся и укрепляющееся энергетическое влияние России, которая использует своё топливо для проведения политической борьбы", - цитирует издание.

Вех заявляет, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - это яркие примеры "кремлёвских щупалец". Эти проекты делают Россию основным поставщиком газа в ЕС. Однако "Москва играет не только с газом": Россия вкладывает деньги и в ядерную отрасль. Страна участвует в строительстве станций в Венгрии и Белоруссии, Болгарии. А многие страны Европы зависят от российской нефти.

Якуб Вех считает, что США решили конкурировать с Москвой и завоевывать влияние на Европу. Польша в этой ситуации должна попытаться снизить свою энергетическую зависимость от России.