Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / В мире

"Москва играет не только с газом": Куда ещё протянулись "кремлёвские щупальца" - Energetyka24

05 июня 2020, 19:55  •  120 • В мире
Польское СМИ выпустило материал об энергетическом соперничестве в Европе. По словам польского журналиста, "Москва играет не только с газом", она также вкладывает деньги в ядерную энергетику. Издание проанализировало, куда ещё протянулись "кремлёвские щупальца".
Польский портал Energetyka24 выпустил материал об энергетическом соперничестве в Европе. По мнению журналиста Якуба Веха, США заметили, насколько сильно доминирует Москва в этой сфере в Европе, сообщает ИноТВ.
"По всей видимости, Вашингтон взглянул на карту Старого Света и заметил то, что многие европейские страны уже видели в течение длительного времени - расширяющееся и укрепляющееся энергетическое влияние России, которая использует своё топливо для проведения политической борьбы", - цитирует издание.
Вех заявляет, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - это яркие примеры "кремлёвских щупалец". Эти проекты делают Россию основным поставщиком газа в ЕС. Однако "Москва играет не только с газом": Россия вкладывает деньги и в ядерную отрасль. Страна участвует в строительстве станций в Венгрии и Белоруссии, Болгарии. А многие страны Европы зависят от российской нефти.
Якуб Вех считает, что США решили конкурировать с Москвой и завоевывать влияние на Европу. Польша в этой ситуации должна попытаться снизить свою энергетическую зависимость от России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
"Ржу": Глава Пентагона и президент не поделили США. Прямая речь
05 июня 2020, 16:55
Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев
05 июня 2020, 06:55
"Прекраснодушные придурки": Михеев не сдержался, показывая, во что выливается любой "майдан"
05 июня 2020, 12:55
Они хотели наш борщ: Русские рассказали, за что дали отпор погромщикам в США
05 июня 2020, 10:55
"Мутная тема" с вакциной от COVID: Пушков напомнил Поповой о неудобных вопросах
05 июня 2020, 14:55
Зачем нужны поправки в Конституцию? А вот зачем. Показано на примере
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.