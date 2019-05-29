"Москва чрезмерно отреагировала": В Испании ответили на вызов посла в МИД России

Министерство иностранных дел Испании прокомментировало вызов испанского посла на ковер в МИД России. В ведомстве заявили, что удивлены столь жесткой реакцией Москвы на слова исполняющего обязанности главы МИД Испании.

Испанский посол был вызван сегодня в МИД России, чтобы объясниться за слова исполняющего обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Испании Жозепа Борреля, сказанные 23 мая в интервью изданию "Эль Периодико". В частности, речь идёт о заявлениях о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.

"Мы считаем, что она (Москва) чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения", - прокомментировали в МИД Испании.

В МИД России же считают, что словам и.о. министра иностранных дел Испании наносят ущерб двусторонним отношениям Москвы и Мадрида. Об этом было напрямую сказано испанскому послу.