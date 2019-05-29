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"Москва чрезмерно отреагировала": В Испании ответили на вызов посла в МИД России
29 мая 2019, 02:54 • 35 • Политика
В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны. В ведомстве отметили, что удивлены столь резкой реакцией России на слова и.о. министра иностранных дел Испании.
Министерство иностранных дел Испании прокомментировало вызов испанского посла на ковер в МИД России. В ведомстве заявили, что удивлены столь жесткой реакцией Москвы на слова исполняющего обязанности главы МИД Испании.
Испанский посол был вызван сегодня в МИД России, чтобы объясниться за слова исполняющего обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Испании Жозепа Борреля, сказанные 23 мая в интервью изданию "Эль Периодико". В частности, речь идёт о заявлениях о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.
В МИД России же считают, что словам и.о. министра иностранных дел Испании наносят ущерб двусторонним отношениям Москвы и Мадрида. Об этом было напрямую сказано испанскому послу.
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