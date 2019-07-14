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"Москва – враг", но Евросоюз отмены не потерпит: Гройсман объяснил, почему Украина не откажется от железнодорожного сообщения с Россией

14 июля 2019, 00:39  •  70 • Политика
Глава украинского правительства Владимир Гройсман объяснил, почему Украина не откажется от железнодорожного сообщения с Россией. При этом Москву он назвал врагом, но заявил - мол, есть договоренности с Евросоюзом, которых нарушать никак нельзя.
Именно транзитными обязательствами перед Евросоюзом объяснил невозможность отмены рейсов железной дороги Гройсман. Об этом он говорил в эфире украинского телеканала "Наш".
При этом глава правительства напомнил о том, что уже несколько лет между РФ и Незалежной нет воздушного сообщения. Восстанавливать его в Киеве не желают, объясняя это тем, что "Москва – враг".
Другое дело – железнодорожные перевозки. В этом случае речь идет о перевозке товаров в том числе в страны Евросоюза, поэтому здесь украинская власть предпочитает пойти на компромисс.

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