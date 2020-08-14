Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

"Московский кукловод" дал интервью о протестах в Минске: "Даже обидно как-то"

14 августа 2020, 21:15  •  71 • Политика
"Московский кукловод" дал интервью о протестах в Минске. Политолог Андрей Суздальцев рассказал о своей роли в организации "госпереворота". "Даже обидно как-то", - говорит Суздальцев.
Юрий Воскресенский, координатор избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска, на допросе в КГБ назвал имена "московских кукловодов". Речь шла об Андрее Суздальцеве и Дмитрии Белакунце. Он сообщил, что ему были переданы средства в размере 30 тысяч рублей на покупку лазерных указок, которыми можно было бы ослеплять ОМОНовцев. Кроме того, "московские кукловоды" предлагали ему сливать информацию о политической ситуации в Белоруссии.
Андрей Суздальцев не стал отрицать: с Воскресенским встречался один раз.
Я вот скажу сразу, что я очень обижен. Они, КГБ белорусский, меня в очередной раз попыталось унизить. <…> Получается, что весь мой вклад - это лазерные указки. Ну, как-то даже обидно. Надо что-то как-то посолидней к моим годам там. Какой-нибудь там танк резиновый с резиновыми танкистами… На самом деле туфта полная, - иронизирует политолог.
В беседе с Царьградом он рассказал, что Белакунец когда-то был знаком с Воскресенским и намеревался с ним встретиться. Заодно пригласил и Суздальцева.
"Я занимаюсь Белоруссией 50 лет. Конечно, мне было важно всё знать. Но чтобы там сливать информацию... А какую информацию он мог слить?" - поинтересовался "московский кукловод".
Со слов Воскресенского, открытую информацию из Telegram-каналов. Суздальцев отметил, что он не только сам её может посмотреть, но и написать даже, если нужно будет. Момент с 30 тысячами рублей тоже любопытный.
"Я живу очень скромно. И, конечно, 30 тысяч у меня бы на революцию не нашлось. Но это всё чёткий индикатор интеллектуального развития белорусского КГБ. Ну, сказали бы там: Суздальцев готовит вторжение, высылает бригаду "вагнеровцев". Это приятно было бы. А так вот указками свергать режим. В общем-то, я разочарован, конечно", - признался политолог.
Суздальцев сообщил, что и он, и Белакунец - преподаватели. А в Белоруссии просто не было никого, на кого можно было бы перевести стрелки. То там находили российский ОМОН, который якобы разгоняет протестующих в Минске, то грузовики с российским оружием, то микроавтобусы с российскими номерами.
"То "вагнеровцы" - 32 человека арестованных. В общем-то, они постоянно пытаются нас втянуть. Тут какие-то гадкие закупили на "огромную" сумму в 30 тысяч рублей указки!" - произнёс собеседник Царьграда.
По его словам, на встрече обсуждалась система работы штаба Бабарико: какие технологии используются, что происходит, какое давление. Суздальцев отметил, что для политологов это нормальный разговор и это не секретная информация.
Просто человек (Воскресенский. - Ред.) непосредственно ехал с этих событий, нам интересно было послушать его. Не больше того, - подчеркнул собеседник Царьграда.
"Он, конечно, не мог бы выдумать про указки. Это уже читал по бумажке. Я что и говорю: меня поражает кругозор белорусского КГБ. Дальше указок мысли не ходят? Ну, даже как-то обидно. Приписали бы мне какой-то дирижабль", - шутит Андрей Суздальцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
14 августа 2020, 10:15
"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане
14 августа 2020, 13:55
Жириновский выдвинул США предложение по Украине: "Вам - Галиция"
14 августа 2020, 12:05
Врачи спасли Лукашенко: лидер Белоруссии отделался микроинсультом
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.