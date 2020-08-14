"Московский кукловод" дал интервью о протестах в Минске: "Даже обидно как-то"

Юрий Воскресенский, координатор избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска, на допросе в КГБ назвал имена "московских кукловодов". Речь шла об Андрее Суздальцеве и Дмитрии Белакунце. Он сообщил, что ему были переданы средства в размере 30 тысяч рублей на покупку лазерных указок, которыми можно было бы ослеплять ОМОНовцев. Кроме того, "московские кукловоды" предлагали ему сливать информацию о политической ситуации в Белоруссии.

Андрей Суздальцев не стал отрицать: с Воскресенским встречался один раз.

Я вот скажу сразу, что я очень обижен. Они, КГБ белорусский, меня в очередной раз попыталось унизить. <…> Получается, что весь мой вклад - это лазерные указки. Ну, как-то даже обидно. Надо что-то как-то посолидней к моим годам там. Какой-нибудь там танк резиновый с резиновыми танкистами… На самом деле туфта полная, - иронизирует политолог.

В беседе с Царьградом он рассказал, что Белакунец когда-то был знаком с Воскресенским и намеревался с ним встретиться. Заодно пригласил и Суздальцева.

"Я занимаюсь Белоруссией 50 лет. Конечно, мне было важно всё знать. Но чтобы там сливать информацию... А какую информацию он мог слить?" - поинтересовался "московский кукловод".

Со слов Воскресенского, открытую информацию из Telegram-каналов. Суздальцев отметил, что он не только сам её может посмотреть, но и написать даже, если нужно будет. Момент с 30 тысячами рублей тоже любопытный.

"Я живу очень скромно. И, конечно, 30 тысяч у меня бы на революцию не нашлось. Но это всё чёткий индикатор интеллектуального развития белорусского КГБ. Ну, сказали бы там: Суздальцев готовит вторжение, высылает бригаду "вагнеровцев". Это приятно было бы. А так вот указками свергать режим. В общем-то, я разочарован, конечно", - признался политолог.

Суздальцев сообщил, что и он, и Белакунец - преподаватели. А в Белоруссии просто не было никого, на кого можно было бы перевести стрелки. То там находили российский ОМОН, который якобы разгоняет протестующих в Минске, то грузовики с российским оружием, то микроавтобусы с российскими номерами.

"То "вагнеровцы" - 32 человека арестованных. В общем-то, они постоянно пытаются нас втянуть. Тут какие-то гадкие закупили на "огромную" сумму в 30 тысяч рублей указки!" - произнёс собеседник Царьграда.

По его словам, на встрече обсуждалась система работы штаба Бабарико: какие технологии используются, что происходит, какое давление. Суздальцев отметил, что для политологов это нормальный разговор и это не секретная информация.

Просто человек (Воскресенский. - Ред.) непосредственно ехал с этих событий, нам интересно было послушать его. Не больше того, - подчеркнул собеседник Царьграда.

"Он, конечно, не мог бы выдумать про указки. Это уже читал по бумажке. Я что и говорю: меня поражает кругозор белорусского КГБ. Дальше указок мысли не ходят? Ну, даже как-то обидно. Приписали бы мне какой-то дирижабль", - шутит Андрей Суздальцев.