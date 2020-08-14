"Московские кукловоды" в Минске и их 30 тыс. рублей: революцию с лазерами показали на белорусском ТВ

Белорусское телевидение показало допрос Юрия Воскресенского - это координатор избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска. В телевизионном сюжете Воскресенского представляют как организатора протестов в стране. При этом он настаивает, что с толку его сбили "московские кукловоды" или "московские политологи".

Воскресенский говорит, что в июне на него вышли "московские политологи" - в Facebook написал Дмитрий Болкунец, он же позже сообщил о намерении и Андрея Суздальцева получать информацию. Какого рода сведения передавал Воскресенский? Здесь всё звучит более чем забавно. Оказывается, "московским политологам" он нужен был для передачи сообщений из открытых телеграм-каналов. Почему Суздальцев и Болкунец сами не могли получить открытые сведения, неясно.

Кроме того, Воскресенский добавил, что Болкунец передал ему 30 тысяч рублей со словами "это на демократию". Мол, таков был вклад в государственный переворот в Белоруссии. Сумму следовало направить на покупку лазерных указок на случай столкновения с силовиками, пояснил Воскресенский. Но в конце концов, по словам Воскресенского, он всё осознал и обратился в органы:

"Я понял, что меня использовали в качестве пешки, втёмную, московские кукловоды".

Для подкрепления версии о русском следе и дестабилизации обстановки Воскресенский заявил, что Болкунец и Суздальцев неоднократно участвовали в программах Владимира Соловьёва на российском телевидении. Соловьёв уже иронично оценил сказанное:

"О как. Участие в моей программе - это уже отдельный пункт обвинения?"

Добавим, политологи пока не комментировали обвинения в свой адрес.