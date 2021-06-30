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"Московит и марсианин!": Автор победного гола Украины довёл писательницу до истерики

30 июня 2021, 15:05  •  405 • Политика
Автор победного гола в матче Украина - Швеция Артём Довбик довёл до истерики украинскую писательницу Ларису Ницой. "Московит и марсианин!", - "окрестила" уже недовольная "патриотка" футболиста.
По словам Ницой, Довбик никакой не герой Украины, а настоящий "московит". Причиной ярого недовольства писательницы стало то, что на пресс-конференции спортсмен отвечал по-русски.
"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - написала она в своём аккаунте в Facebook.
Ницой также обратилась к своим единомышленникам в Facebook "сходить" к футболисту, очевидно, на страницу и "по-хорошему" объяснить, что он "обязан" говорить на украинском. Она добавила, что особенно "те герои", которые "из Черкасс", якобы точно должны говорить на украинском.
"Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?", - добавила она.

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