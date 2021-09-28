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"Мошенники": Вассерман разоблачил Украину на фоне газового скандала с Венгрией
28 сентября 2021, 15:00 • 129 • Политика
Страсти вокруг скандала, разгоревшегося после заключения Россией и Венгрией газового контракта в обход Украины, не утихают. На этом фоне особенное внимание вызывает заявление Анатолия Вассермана, который обвинил Киев в мошенничестве с русским газом.
На Украине выразили опасения после заключения Венгрией и "Газпромом" контракта на поставки газа до 2036 года. Киев намерен обратиться в Еврокомиссию и допускает вариант полной остановки транзита газа в Венгрию после того как страна заключила новый контракт на поставки с "Газпромом".
На самом деле опасения Украины из-за возможных убытков весьма сомнительны, считает политолог, блогер Анатолий Вассерман. Средства, получаемые Украиной за транзит газа, составляют очень небольшую долю её бюджета, пояснил он в эксклюзивном комментарии Царьграду.
Боится Киев совсем не этого, подчеркнул Вассерман, а того, что с прекращением транзита "накроется" хитрая схема обогащения олигархов. "Украинским мошенникам, её придумавшим, придётся расстаться с источником собственных доходов", - заявил
эксперт.
Речь идёт о так называемой реверсной схеме. Вассерман рассказал, как она работает:
При этом фактически газ сразу забирают из этого транзита, не качая его в Словакию и обратно, подчеркнул Вассерман, тем более что обратно прокачать невозможно: вся газотранспортная система построена на одно направление работы. Таким образом, если транзит газа прекратится, украинские миллиардеры останутся без привычного источника обогащения.
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