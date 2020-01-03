Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Более 150 заправок: Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Сбегающий американский дипломат из посольства Ирака попал на видео. Жалости в Се...
К чему приведёт отправка войск Турции в Ливию: Политолог Камран Гасанов описал д...
Обгорелый остов авто, повсюду обломки: В Сети появились фото с места убийства ге...
Главная / В мире

"Мошеннический авантюризм": Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме за убийство генерала Сулеймани

03 января 2020, 17:54  •  37 • В мире
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф дал свою жёсткую оценку убийству командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. По мнению дипломата, это - "акт международного терроризма США", "глупая эскалация" и "мошеннический авантюризм".
Ранее стало известно об убийстве в результате ракетного обстрела командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Пентагон сообщил, что удар был нанесён по приказу президента США Дональда Трампа. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф дал свою жёсткую оценку убийству генерала и обвинил за случившееся Вашингтон в терроризме.
"Акт международного терроризма США, направленный на убийство генерала Сулеймани - наиболее эффективную силу, борющуюся с ИГИЛ, Аль-Нусрой, Аль-Каидой (организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена - ред.) и др., - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - предупредил иранский дипломат на своей странице в Twitter.
По его мнению, именно Америка несёт ответственность "за все последствия своего мошеннического авантюризма".
Фото: скриншот twitter/Jzarif
Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, в свою очередь, у себя в Twitter подчеркнул, что "Трамп своими азартными играми создал для Соединённых Штатов опасные условия в регионе". По мнению Ашны, глава Вашингтона переступил "красную линию" и теперь должен быть готов к последствиям своего поступка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
03 января 2020, 14:39
Сбегающий американский дипломат из посольства Ирака попал на видео. Жалости в Сети не проявили
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
03 января 2020, 14:39
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами": Посольство США в Ираке приостанавливает работу, дипломаты разбегаются - СМИ
02 января 2020, 22:09
Затянуть «Пояс»: Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
03 января 2020, 14:24
«Акт международного терроризма»: Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани
02 января 2020, 19:09
Нашлись дела поважнее: Помпео отказался ехать к Зеленскому и Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 января 2020, 11:24
Перепалка в высших эшелонах: "Нафтогаз Украины" язвительно ответил Порошенк...
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
03 января 2020, 01:24
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
03 января 2020, 01:39
"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик на...
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2020, 02:54
"И нет там никаких "я устал, я…": Пользователи Рунета о новогоднем обращении Путина - 2020
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети
02 января 2020, 12:39
"Осмыслить запредельные зверства": Попытавшемуся оправдать "антисемитскую сволочь" раввину дали совет
01 января 2020, 04:09
"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предположили, зачем посла России вызвали в МИД Польши
29 декабря 2019, 14:24
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.