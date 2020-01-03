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"Мошеннический авантюризм": Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме за убийство генерала Сулеймани
03 января 2020, 17:54 • 37 • В мире
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф дал свою жёсткую оценку убийству командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. По мнению дипломата, это - "акт международного терроризма США", "глупая эскалация" и "мошеннический авантюризм".
Ранее стало известно об убийстве в результате ракетного обстрела командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Пентагон сообщил, что удар был нанесён по приказу президента США Дональда Трампа. Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф дал свою жёсткую оценку убийству генерала и обвинил за случившееся Вашингтон в терроризме.
"Акт международного терроризма США, направленный на убийство генерала Сулеймани - наиболее эффективную силу, борющуюся с ИГИЛ, Аль-Нусрой, Аль-Каидой (организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена - ред.) и др., - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - предупредил иранский дипломат на своей странице в Twitter.
По его мнению, именно Америка несёт ответственность "за все последствия своего мошеннического авантюризма".
Фото: скриншот twitter/Jzarif
Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, в свою очередь, у себя в Twitter подчеркнул, что "Трамп своими азартными играми создал для Соединённых Штатов опасные условия в регионе". По мнению Ашны, глава Вашингтона переступил "красную линию" и теперь должен быть готов к последствиям своего поступка.
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