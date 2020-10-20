"Мощный ветеран": Американцы восхитились "малоизвестным" оружием русских

Американский портал The Drive обратил внимание на интересный ролик с русских учений "Кавказ-2020". Журналисты оценили совместные ракетные стрельбы берегового комплекса "Утёс" и фрегата "Адмирал Григорович".

По легенде учений, ПВО корабля находят и сопровождают воздушную цель. А береговой комплекс "Утёс" выпускает по ней ракету "Прогресс". Цель была успешно поражена на расстоянии более 10 километров.

Журналисты заметили, что "Утёс" - малоизвестное оружие русских. Корреспонденты назвали береговой комплекс "мощным ветераном". Его создавали в 1970-х годах.

"Хотя эти учения демонстрируют некоторое новейшее российское вооружение, они также показывают непреходящую важность ветерана "Утёс", - написали на американском портале.

Напомним, что до этого в США оценили русские межконтинентальные баллистические ракеты "Авангард". Эксперт американского издания The National Interest Питер Сучиу выразил сомнение, что его страна сможет противопоставить что-то оружию русских.