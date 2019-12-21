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"Мощный удар русским молотом": В Китае оценили пресс-конференцию Путина

21 декабря 2019, 14:39  •  181 • Политика
Китайские читатели не остались в стороне от пресс-конференции Владимира Путина и прокомментировали некоторые из вопросов, заданных российскому президенту. "Мощный удар русским молотом", - описывают пользователи быстрые и чёткие ответы президента России.
В четверг, 19 декабря, в Москве прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Журналистов было настолько много, что часть пришлось отправить в соседний зал, где проходила прямая трансляция мероприятия.
Репортёры проявили настоящие чудеса изобретательности, чтобы привлечь внимание президента России. Одни взяли в руки мягкие игрушки, другие переоделись хоккеистами, боксёрами и даже Снегурочками, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
"Путин был рождён, чтобы стать президентом и оберегать социальную стабильность, международный мир держится на нём", - пишет в комментариях к статье Се Синцзюнь 1361.
"Глава государства, который провёл такую долгую пресс-конференцию и прямо отвечал на все вопросы журналистов, обязательно должен иметь ясное мышление и хорошую физическую силу. Достойный выходец из КГБ, физическая подготовка намного лучше, чем у большинства людей!" - отмечает Знакомый 2012.
Другое китайское издание - "Гуаньча" обращает внимание на честность и прямоту ответов президента России. Особенно журналистам понравился ответ на вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Владимир Путин сразу указал, что это внутриполитическое дело США.
"Мощный удар русским молотом!" - комментирует guan_15748300762910.
Однако наибольшего внимания удостоился ответ Путина на упрёк в том, что Россия продолжает жить на наследии СССР. Президент подтвердил, что страна, действительно, пользуется достижениями Советского Союза, и добавил, что Россия по праву может этим гордиться. Однако те, кто считает, что Россия живёт на доставшемся от СССР наследии, ошибаются, подчеркнул Путин.
"Сегодняшняя Россия в интересах Китая", - пишет в комментариях ПлескВолнПоСейДень.
"Сейчас нам нужна единая великая Россия, потому что если в ней произойдёт коллапс, то Америка будет делать всё что пожелает", - добавляет Брат-йогурт.

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