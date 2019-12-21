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"Мощный удар русским молотом": В Китае оценили пресс-конференцию Путина
21 декабря 2019, 14:39 • 181 • Политика
Китайские читатели не остались в стороне от пресс-конференции Владимира Путина и прокомментировали некоторые из вопросов, заданных российскому президенту. "Мощный удар русским молотом", - описывают пользователи быстрые и чёткие ответы президента России.
В четверг, 19 декабря, в Москве прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Журналистов было настолько много, что часть пришлось отправить в соседний зал, где проходила прямая трансляция мероприятия.
Репортёры проявили настоящие чудеса изобретательности, чтобы привлечь внимание президента России. Одни взяли в руки мягкие игрушки, другие переоделись хоккеистами, боксёрами и даже Снегурочками, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
Другое китайское издание - "Гуаньча" обращает внимание на честность и прямоту ответов президента России. Особенно журналистам понравился ответ на вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Владимир Путин сразу указал, что это внутриполитическое дело США.
Однако наибольшего внимания удостоился ответ Путина на упрёк в том, что Россия продолжает жить на наследии СССР. Президент подтвердил, что страна, действительно, пользуется достижениями Советского Союза, и добавил, что Россия по праву может этим гордиться. Однако те, кто считает, что Россия живёт на доставшемся от СССР наследии, ошибаются, подчеркнул Путин.
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