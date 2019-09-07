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"Мощно, без лжи": Зеленский после звонка Путину решил приступить к разведению сил в Донбассе
07 сентября 2019, 22:54 • 190 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский решил после удачного обмена пленными между Россией и Украиной приступить к разведению сил в Донбассе. Он признался, что к этому его подтолкнул в том числе телефонный звонок президенту России Владимиру Путину, в ходе которого политики говорили о будущих действиях: "Разговоры будут предметными, работа - мощной, без лжи".
Об этом Зеленский сообщил, комментируя состоявшийся обмен заключёнными, который прошёл сегодня между Россией и Украиной. Он посчитал это первым шагом к тому, чтобы наладить наконец диалог с Москвой.
При этом Зеленский добавил, что говорил с Путиным в том числе о прекращении войны в Донбассе. Он добавил, что все договорённости по обмену пленными российский лидер выполнил, не меняя их на ходу. По словам украинского лидера, стороны успели договориться о сотрудничестве в течение месяца.
"Разговоры будут предметными, работа - мощной, без лжи", - сказал он, комментируя переговоры с Путиным, передаёт ТАСС. Зеленский отметил, что для мира в Донбассе займётся разведением сил на востоке Украины. По его словам, сперва разведение войск закончат в Золотом и Петровском, а дальше "по всей территории". Итогом этого должно стать полное прекращение огня, считает Зеленский.
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