"Мощно, без лжи": Зеленский после звонка Путину решил приступить к разведению сил в Донбассе

Об этом Зеленский сообщил, комментируя состоявшийся обмен заключёнными, который прошёл сегодня между Россией и Украиной. Он посчитал это первым шагом к тому, чтобы наладить наконец диалог с Москвой.

При этом Зеленский добавил, что говорил с Путиным в том числе о прекращении войны в Донбассе. Он добавил, что все договорённости по обмену пленными российский лидер выполнил, не меняя их на ходу. По словам украинского лидера, стороны успели договориться о сотрудничестве в течение месяца.

"Разговоры будут предметными, работа - мощной, без лжи", - сказал он, комментируя переговоры с Путиным, передаёт ТАСС. Зеленский отметил, что для мира в Донбассе займётся разведением сил на востоке Украины. По его словам, сперва разведение войск закончат в Золотом и Петровском, а дальше "по всей территории". Итогом этого должно стать полное прекращение огня, считает Зеленский.