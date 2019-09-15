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"Мощнейший удар по режиму": Американский сенатор предложил атаковать нефтяные объекты Ирана

15 сентября 2019, 09:39  •  133 • Политика
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации". Сенатор отметил, что это будет "мощнейший удар по режиму".
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с заявлением, что в скорейшем времени американскому руководству надо приступить к обсуждению возможности нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана. Он отметил, что все из-за "провокаций Ирана".
Как ранее сообщал Nation News, министерство энергетики США отмечало, что готово выделить свои стратегические резервы для того, чтобы стабилизировать нефтяной рынок после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. А госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что именно Иран повинен в атаках. Также Майк Помпео пригрозил, что привлечет иранское правительство к ответственности.
"Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, - написал сенатор Грэм в своем микроблоге в Twitter. - Например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия".
Он добавил, что это стало бы мощнейшим ударом для иранского "режима".
Ранее стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда.
В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране.

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