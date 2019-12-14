|
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
14 декабря 2019, 10:24 • 42 • Политика
Аваков будет реальным правителем Украины, а Зеленский - обаятельным конферансье, выполняющим представительские функции, считает телеведущий Владимир Соловьёв. "Аваков мощнее, жёстче и гораздо опытнее Зеленского", - отмечает он.
Президент Украины Владимир Зеленский всё больше выглядит как пресс-секретарь главы МВД Арсена Авакова. Именно последний будет реальным правителем Украины, считает российский телеведущий Владимир Соловьёв.
По его мнению, Аваков мощнее, жёстче и гораздо опытнее Зеленского. Кроме того, в руках у главы МВД находится весь силовой ресурс страны.
При этом телеведущий сомневается, что Аваков метит в президенты страны, так как шансов избраться у него не особо много. Соловьёв предполагает, что глава МВД Украины, вероятнее всего, метит в премьер-министры.
Таким образом, по словам Соловьёва, Аваков будет реальным правителем Украины. А Зеленский станет "обаятельным конферансье", который выполняет представительские функции, добавил телеведущий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 декабря 2019, 14:39
|
08 декабря 2019, 19:24
|
13 декабря 2019, 05:09
|
07 декабря 2019, 19:09
|
09 декабря 2019, 00:24
|
11 декабря 2019, 14:09
|
13 декабря 2019, 11:24