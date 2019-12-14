"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский всё больше выглядит как пресс-секретарь главы МВД Арсена Авакова. Именно последний будет реальным правителем Украины, считает российский телеведущий Владимир Соловьёв.

По его мнению, Аваков мощнее, жёстче и гораздо опытнее Зеленского. Кроме того, в руках у главы МВД находится весь силовой ресурс страны.

"Попытка Зе отобрать у Авакова Нацгвардию завершилась провалом", - отмечает Соловьёв.

При этом телеведущий сомневается, что Аваков метит в президенты страны, так как шансов избраться у него не особо много. Соловьёв предполагает, что глава МВД Украины, вероятнее всего, метит в премьер-министры.

"Поработать с Радой, учитывая имеющийся у правоохранителей компромат на многих депутатов, совсем несложно. И уже с помощью Рады в условиях парламентской республики можно решать любые задачи", - поясняет тележурналист.

Таким образом, по словам Соловьёва, Аваков будет реальным правителем Украины. А Зеленский станет "обаятельным конферансье", который выполняет представительские функции, добавил телеведущий.