"Мощная дипломатическая пощёчина": Названа главная причина продолжения огня в Карабахе

В эфире программы "Смерш" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" Багдасаров высказал мнение о происходящем на Южном Кавказе. Он отметил, что главным действующим лицом в этой войне является сегодня Турция.

При этом политолог подчеркнул, что происходящее в Карабахе - это "мощная дипломатическая пощёчина" нашей стране.

"Были договорённости, а договорённости не выполняются", - отметил он.

Багдасаров объяснил, что это связано с тем, что "есть позиция Турции, которая не заинтересована в этом". Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган к 100-летию Лозаннского мирного договора пытается переломить ситуацию в том или ином направлении в свою пользу.

"В сирийском, иракском, кипрском, греческом и сейчас на Южном Кавказе. Задавить маленький Карабах, собрав огромную силу и нанеся удар", - отметил он.