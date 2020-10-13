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"Мощная дипломатическая пощёчина": Названа главная причина продолжения огня в Карабахе

13 октября 2020, 19:35  •  119 • Политика
Политолог Семён Багдасаров назвал главную причину продолжения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что это самая настоящая "мощная дипломатическая пощёчина" России.
В эфире программы "Смерш" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" Багдасаров высказал мнение о происходящем на Южном Кавказе. Он отметил, что главным действующим лицом в этой войне является сегодня Турция.
При этом политолог подчеркнул, что происходящее в Карабахе - это "мощная дипломатическая пощёчина" нашей стране.
"Были договорённости, а договорённости не выполняются", - отметил он.
Багдасаров объяснил, что это связано с тем, что "есть позиция Турции, которая не заинтересована в этом". Он отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган к 100-летию Лозаннского мирного договора пытается переломить ситуацию в том или ином направлении в свою пользу.
"В сирийском, иракском, кипрском, греческом и сейчас на Южном Кавказе. Задавить маленький Карабах, собрав огромную силу и нанеся удар", - отметил он.

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