"Моряков придётся по Чёрному морю вылавливать": Сатановский предложил пополнение "москитному флоту"

Евгений Сатановский иронично прокомментировал новость об "усилении" военно-морского флота Украины списанными судами из Америки. Эксперт заявил, что "резерв громаден".

"В Норвегии можно запросить из музея хейердаловский Кон-Тики и драккары викингов. Ходят практически бесшумно, не просматриваются на радарах - чистое дерево. Причём выдержанное. В Швеции - поднятый со дна морского галеон "Ваза". Несостоявшийся флагман шведского флота, королевский корабль, символ военно-морской мощи Швеции на Балтике... Стокгольм готов Киеву помогать? Ну и пусть помогает. Как-никак 64 орудия. А что XVII века - ничего. Тогда ещё Полтавской битвы не было, самое для Швеции было золотое время", - заявил Сатановский.

При этом эксперт убеждён, что "помощь" из США бесполезна, а списанные корабли могут быть для русского флота лишь мишенями. При этом Сатановский признался, что ему жаль простых украинцев.

"Потопят враз, и вся недолга. И это даже без подлодок, гиперзвука, боевых лазеров и прочей техники. А если с ней... И выйдет тогда незадача, полный афронт и абдуценс всей этой Великой Украинской Армаде. А моряков её придётся по всему Чёрному морю вылавливать, кормить, просушивать и от простуды лечить. Потому что людей жалко. Наши в основном люди. Кроме той сволочи, которая их на нас притравливает, попутно воруя в восемь рук, но из киевских кабинетов на войну с Россией не двигаясь", - подытожил эксперт.