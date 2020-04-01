"Моряки не должны умирать": Капитан авианосца США просит спасти его команду от коронавируса

Авианосец "Теодор Рузвельт уже несколько дней стоит на приколе у американской военно-морской базы на острове Гуам. Команда корабля - почти 6000 человек - помещена на карантин, который, как предполагается, может продлиться целый месяц.

Между тем среди экипажа и лётчиков, которые также находятся на борту авианосца, катастрофически увеличивается число заражённых новым штаммом коронавируса. Если в начале прошлой недели сообщалось о трёх заболевших, то теперь речь может идти о том, что коронавирусом заразилось более сотни человек.

В четырёхстраничном меморандуме, с которым Крозье обратился к командованию ВМС США, капитан просит разрешить сойти на берег примерно 4000 человек.

"Мы не находимся в состоянии войны. Моряки не должны умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надёжном активе - наших моряках", - написал Крозье.

На авианосце, как и на большинстве военных кораблей, помещения довольно тесные, поэтому инфекционные заболевания здесь распространяются довольно быстро. Потому практически весь экипаж нуждается в карантине, но в нормальных условиях.

"Удержание более 4000 молодых мужчин и женщин на борту "Теодора Рузвельта" - это слишком большой риск", - уверен Крозье.

Для того чтобы остановить распространение заболевания и предотвратить смерть моряков от коронавируса, капитан авианосца просит разрешить большую часть экипажа перевести в изоляторы на берегу, а сам корабль тщательно продезинфицировать.