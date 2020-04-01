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"Моряки не должны умирать": Капитан авианосца США просит спасти его команду от коронавируса
01 апреля 2020, 20:35 • 10 • В мире
Бретт Крозье, капитан атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", на борту которого число членов экипажа, заразившихся коронавирусом, перевалило за сотню, обратился к командованию с просьбой спасти остальную команду от заболевания. "Моряки не должны умирать", - заявил он.
Авианосец "Теодор Рузвельт уже несколько дней стоит на приколе у американской военно-морской базы на острове Гуам. Команда корабля - почти 6000 человек - помещена на карантин, который, как предполагается, может продлиться целый месяц.
Между тем среди экипажа и лётчиков, которые также находятся на борту авианосца, катастрофически увеличивается число заражённых новым штаммом коронавируса. Если в начале прошлой недели сообщалось о трёх заболевших, то теперь речь может идти о том, что коронавирусом заразилось более сотни человек.
В четырёхстраничном меморандуме, с которым Крозье обратился к командованию ВМС США, капитан просит разрешить сойти на берег примерно 4000 человек.
"Мы не находимся в состоянии войны. Моряки не должны умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надёжном активе - наших моряках", - написал Крозье.
На авианосце, как и на большинстве военных кораблей, помещения довольно тесные, поэтому инфекционные заболевания здесь распространяются довольно быстро. Потому практически весь экипаж нуждается в карантине, но в нормальных условиях.
"Удержание более 4000 молодых мужчин и женщин на борту "Теодора Рузвельта" - это слишком большой риск", - уверен Крозье.
Для того чтобы остановить распространение заболевания и предотвратить смерть моряков от коронавируса, капитан авианосца просит разрешить большую часть экипажа перевести в изоляторы на берегу, а сам корабль тщательно продезинфицировать.
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