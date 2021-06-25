Сначала коричневая слизь водорослей была обнаружена в Мраморном море. Потом её заметили в Эгейском и зафиксировали их миграцию. Теперь "морские сопли" доплыли до Лемноса.

Пресс-служба Министерства окружающей среды и энергетики Греции сообщила о появлении слоя фитопланктона, который достиг севера Эгейского моря и острова Лемнос. Власти также сообщают о пятнах на севере, востоке и западе от острова, а также совсем рядом с берегом.

Специалисты назвали это явление эвтрофикацией, обычные люди - "морскими соплями". На Лемнос приедет группа инспекторов, которые установят степень загрязнения побережья, возьмут пробы. Образцы изучат в Национальном центре естественных наук "Демокритос". Пробы воды уже отосланы в Афины, чтобы в лабораторных условиях установить, безопасно ли купаться в море возле Лемноса.

Эксперты Научно-исследовательского института рыболовства Университета Эгейского моря, океанографии и морских наук о жизни планируют изучить фотографии со спутника. Главная цель - установить наличие или отсутствие связи между слизью в Эгейском и Мраморном морях.

Изучая слизь, взятую в Мраморном море возле Стамбула, установлено, что появилась эта субстанция из-за изменения климата, а также деятельности человека. В этой органической плёнке множество микроорганизмов. "Морские сопли" могут покрывать весьма обширные территории. Из-за них в воде практически не остаётся кислорода, что губительно для морской флоры и фауны.