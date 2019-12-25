"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск со стороны Израиля. Нападение произошло в ночь на воскресенье, 22 декабря. Провокация стала очередным поводом для анонимных военных экспертов поспекулировать на данной тематике.

Так, по одной из версий, находящиеся в территориальных водах Сирии российские военные корабли, оснащённые "морскими вариантами систем С-400". Они якобы с самого начала полностью контролировали удары израильских F-16 и осуществляли координацию с сирийскими военными, что и позволило успешно отразить атаку.

"Морские варианты С-300 и С-400 имеют такие же возможности, как и комплексы, размещённые на территории самой Сирии. Учитывая интеграцию всех систем между собой, израильские F-16 постоянно находились в прицелах и могли быть запросто уничтожены", - приводит мнение неизвестного эксперта портал avia.pro.

Информация вызвала у читателей множество вопросов. В частности, на каких российских кораблях установлены "морские варианты С-300 и С-400". Анонимного аналитика заподозрили в отсутствии даже самых поверхностных знаний о российских военных кораблях.