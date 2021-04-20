"Морская платформа по уничтожению": Эксперт назвал самый грозный корабль русского флота

Историк флота Константин Стрельбицкий назвал самый грозный корабль, который сегодня стоит на вооружении России. По его словам, это не просто судно, а "морская платформа по уничтожению".

Речь идёт об атомном ракетном крейсере "Пётр Великий", который несколько лет назад возглавил топ самых мощных русских кораблей по версии американского издания The National Interest.

По словам Стрельбицкого, у американцев действительно есть повод для беспокойства. Во-первых, "Пётр Великий" имеет практически неограниченный район действия, поскольку обладает атомной установкой.

Во-вторых, корабль вооружён по последнему слову техники. Он несёт ракеты разных типов и назначения - "Граниты", "Форты", "Кинжалы", "Кортики", - не говоря уже об артиллерийских установках, противолодочном вооружении и авиагруппе вертолётов. Это означает, что крейсер в буквальном смысле готов к любой боевой ситуации, пишет Nation News.