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"Морщинистый 40-летний ребёнок": Кто придёт к власти в Германии - неожиданный прогноз эксперта
27 сентября 2021, 14:15 • 152 • Политика
Русский обозреватель Тимофей Борисов проанализировал итоги выборов в Германии. Он высказал неожиданное предположение, что пост канцлера займёт вовсе не Армин Лашет, а его соперник из СДПГ Олаф Шольц. А вот у Сергея Лаврова появится хороший повод посмеяться, уверен журналист, поскольку его немецким коллегой станет "морщинистый 40-летний ребёнок".
Выборы в Германии принесли сразу несколько сюрпризов. После подсчёта голосов в 100% округов блок канцлера Германии Ангелы Меркель, Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), проиграл и идёт вторым. Кроме того, впервые за 16 лет по спискам в бундестаг проходят пять партий.
Победила с небольшим перевесом партия социал-демократов СДПГ, хотя всего два месяца назад ей не давали и 15%, напомнил в комментарии Царьграду обозреватель "РГ" Тимофей Борисов. Он пояснил, что "всю обедню" христианским демократам испортил "идиотских смех" Армина Лашета, которого считают преемником Меркель.
Речь идёт о видеокадрах, которые этим летом после сильнейшего наводнения обошли весь мир: пока президент Германии Штайнмайер произносил скорбную речь, Лашет смеялся на заднем плане. "И, конечно же, этот смех, совершенно неуместный в той ситуации, стоил сейчас, я думаю, кресла канцлера Армину Лашету", - выразил уверенность эксперт.
Как в итоге отразятся результаты выборов на формировании правительства ФРГ? Прогноз Тимофея Борисова таков:
При этом официальный кандидат "зелёных" Анналена Бербок, скорее всего, станет министром иностранных дел, полагает наш коллега:
По мнению Борисова, перлы и высказывания Бербок впору сравнивать со знаменитыми "бушизмами", поскольку они откровенно "глупые".
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