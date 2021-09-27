"Морщинистый 40-летний ребёнок": Кто придёт к власти в Германии - неожиданный прогноз эксперта

Русский обозреватель Тимофей Борисов проанализировал итоги выборов в Германии. Он высказал неожиданное предположение, что пост канцлера займёт вовсе не Армин Лашет, а его соперник из СДПГ Олаф Шольц. А вот у Сергея Лаврова появится хороший повод посмеяться, уверен журналист, поскольку его немецким коллегой станет "морщинистый 40-летний ребёнок".

Выборы в Германии принесли сразу несколько сюрпризов. После подсчёта голосов в 100% округов блок канцлера Германии Ангелы Меркель, Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), проиграл и идёт вторым. Кроме того, впервые за 16 лет по спискам в бундестаг проходят пять партий.

Победила с небольшим перевесом партия социал-демократов СДПГ, хотя всего два месяца назад ей не давали и 15%, напомнил в комментарии Царьграду обозреватель "РГ" Тимофей Борисов. Он пояснил, что "всю обедню" христианским демократам испортил "идиотских смех" Армина Лашета, которого считают преемником Меркель.

Речь идёт о видеокадрах, которые этим летом после сильнейшего наводнения обошли весь мир: пока президент Германии Штайнмайер произносил скорбную речь, Лашет смеялся на заднем плане. "И, конечно же, этот смех, совершенно неуместный в той ситуации, стоил сейчас, я думаю, кресла канцлера Армину Лашету", - выразил уверенность эксперт.

Как в итоге отразятся результаты выборов на формировании правительства ФРГ? Прогноз Тимофея Борисова таков:

Канцлером будет Олаф Шольц, а правящая коалиция будет состоять следующим образом: это будут социал-демократы, на первом месте, СДП (свободные демократы) и, естественно, "зелёные", куда же без них.

При этом официальный кандидат "зелёных" Анналена Бербок, скорее всего, станет министром иностранных дел, полагает наш коллега:

И с тех пор, как она станет министром иностранных дел, если, конечно, не станет вице-канцлером, я думаю, что у нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова появится очень хороший повод, чтобы смеяться во время переговоров. Поскольку для меня Анналена Бербок - это такой повзрослевший ребёнок. Морщинистый 40-летний ребёнок, который, к сожалению, вырасти вырос, а вот повзрослеть не повзрослел.

По мнению Борисова, перлы и высказывания Бербок впору сравнивать со знаменитыми "бушизмами", поскольку они откровенно "глупые".