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"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после откровений про "химатаку" в Думе
14 февраля 2019, 11:39 • 57 • Политика
После откровений продюсера Би-би-си Риама Далатиа в Twitter о том, как инсценировали "химатаку" в сирийской Думе, в Сети дали Западу жесткий ответ, напомнив о том, как США и их союзники в Совбезе ООН рассказывали о "кровавом диктаторе Асаде". "Мордами бы их в собственную ложь, - предложили интернет-пользователи. - Чтоб досыта нажрались".
Откровения продюсера Би-би-си Риама Далатиа в Twitter о том, как инсценировали "химатаку" в сирийской Думе, произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Сами же американцы напомнили продюсеру, что Москва сразу говорила об этом. В России же после подобных откровений дали свой жесткий ответ Западу.
"Мордами бы их в собственную ложь, - предложил @spacelordrock. - Чтоб досыта нажрались".
Интернет-пользователь напомнил, "с какими трагическими лицами представители США и Великобритании в Совбезе ООН рассказывали о страшных муках жителей Думы после химатаки кровавого диктатора Асада. И глаза ведь такие честные были".
О том же напомнила у себя в Twitter телеведущая Ольга Скабеева, указав на то, что об этом и МИД России говорил, и военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
"Мы, конечно, изначально верили Поддубному и нашему МИДу, - подчеркнула Скабеева. - Но ведь важно, когда злодеи осознают, что они злодеи и заявляют об этом вполне официально. "Химическая атака - подстава BBC". Ок".
Было и немало ироничных замечаний и напоминаний про другие инциденты, где со стороны Запада звучали столь же голословные обвинения, как и про "химатаку" в Думе.
"Ждём откровения Обамы насчёт провокации с Боингом MH-17 и Мэй о вранье про Скрипалей!" - пишет Андрей Смирнов.
"А потом, спустя несколько лет, какой-нибудь министр обороны скажет, что не было никакого "Новичка", - предположил @Seakrane. - Вон уже и продюсер Би-Би-Си говорит, что "химатака" в Думе была фейком".
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