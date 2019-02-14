Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия с первого дня это сообщила": Американцы "прочистили"...
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в ударе в спину Украине
Американцы сами развенчали свой миф о присутствии российских военных в Венесуэле
"Индийцы начали вести себя капризно": Баранец отметил непостоянство Де...
Главная / Политика

"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после откровений про "химатаку" в Думе

14 февраля 2019, 11:39  •  57 • Политика
После откровений продюсера Би-би-си Риама Далатиа в Twitter о том, как инсценировали "химатаку" в сирийской Думе, в Сети дали Западу жесткий ответ, напомнив о том, как США и их союзники в Совбезе ООН рассказывали о "кровавом диктаторе Асаде". "Мордами бы их в собственную ложь, - предложили интернет-пользователи. - Чтоб досыта нажрались".
Откровения продюсера Би-би-си Риама Далатиа в Twitter о том, как инсценировали "химатаку" в сирийской Думе, произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Сами же американцы напомнили продюсеру, что Москва сразу говорила об этом. В России же после подобных откровений дали свой жесткий ответ Западу.
"Мордами бы их в собственную ложь, - предложил @spacelordrock. - Чтоб досыта нажрались".
Интернет-пользователь напомнил, "с какими трагическими лицами представители США и Великобритании в Совбезе ООН рассказывали о страшных муках жителей Думы после химатаки кровавого диктатора Асада. И глаза ведь такие честные были".
О том же напомнила у себя в Twitter телеведущая Ольга Скабеева, указав на то, что об этом и МИД России говорил, и военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
"Мы, конечно, изначально верили Поддубному и нашему МИДу, - подчеркнула Скабеева. - Но ведь важно, когда злодеи осознают, что они злодеи и заявляют об этом вполне официально. "Химическая атака - подстава BBC". Ок".
Было и немало ироничных замечаний и напоминаний про другие инциденты, где со стороны Запада звучали столь же голословные обвинения, как и про "химатаку" в Думе.
"Ждём откровения Обамы насчёт провокации с Боингом MH-17 и Мэй о вранье про Скрипалей!" - пишет Андрей Смирнов.
"А потом, спустя несколько лет, какой-нибудь министр обороны скажет, что не было никакого "Новичка", - предположил @Seakrane. - Вон уже и продюсер Би-Би-Си говорит, что "химатака" в Думе была фейком".
Мы, конечно, изначально верили Поддубному @epoddubny и нашему МИДу, но ведь важно, когда злодеи осознают, что они злодеи и заявляют об этом вполне официально. «Химическая атака- подстава» BBC.
Ок pic.twitter.com/JCCbN9YWFy
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 14 февраля 2019 г.
ПРОДЮСЕР ВВС ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО «ХИМАТАКА» В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ БЫЛА ИНСЦЕНИРОВКОЙ https://t.co/EZ93phyS4g

Ждём откровения Обамы насчёт провокации с Боингом MH-17 и Мей о вранье про Скрипалей!#chemicalattack #skripal #MH17
— Андрей Смирнов (@asko_info) 14 февраля 2019 г.
А потом, спустя несколько лет, какой-нибудь министр обороны скажет, что не было никакого новичка... Вон уже и продюсер БиБиСи говорит, что химатака в Думе была фейком...
— Yurii (@Seakrane) 13 февраля 2019 г.
А помните с какими трагическими лицами представители США и Великобритании в Совбезе ООН рассказывали о страшных муках жителей Думы после химатаки кровавого диктатора Асада? И глаза ведь такие честные были. Мордами бы их в собственную ложь. Чтоб досыта нажрались.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 13 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


57
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 01:54
"Наше послание - простое": США начали давить на Китай долгами Мадуро
13 февраля 2019, 12:54
"Вряд ли Финляндия сможет так же защитить себя": Простые финны позавидовали русской защите Рунета
13 февраля 2019, 16:09
В Госдуму внесли поправки о повышении штрафов за фейковые новости
Загрузка...
14 февраля 2019, 05:09
Посол США в России предложил провести "космические" переговоры президентов двух держав
14 февраля 2019, 11:39
"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после откровений про "химатаку" в Думе
13 февраля 2019, 19:24
Ожирение угрожает нацбезопасности: Армию США губят лишние килограммы
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные катера", заявил командующий ООС
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русским и украинцем!
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.