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"Моратория не будет": После "продуктивных переговоров" с Россией США заговорили о ракетах в Европе
25 июня 2020, 12:00 • 174 • Политика
Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе не будет. Примечательно, что он же заявлял, что переговоры с Россией в Вене были продуктивными и позволили продвинуться в вопросах по поводу договора СНВ-3.
Моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе не будет, заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в ходе онлайн-брифинга из Брюсселя.
По его словам, именно Россия "разрушила" ДРСМД, создав, испытав и разместив на своей территории запрещённую ракету SSC-8 (9М729). При этом, считает Биллингсли, США на протяжении 30 лет соблюдали предписания документа.
Справедливости ради спецпредставитель США заметил, что Китай имеет больший арсенал ракет средней дальности и не связан никакими ограничениями.
"Я бы не стал тратить время на размышления о моратории: говоря по-простому, моратория не будет", - сказал он.
Напомним, МИД РФ сообщил, что на переговорах по стратегической стабильности в Вене 22 июня российская делегация вновь предложила американской рассмотреть инициативу президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Они были запрещены в рамках Договора о ликвидации РСМД.
Между тем Маршалл Биллингсли заявил, что дискуссии в Вене были продуктивными и позволили России и Соединённым Штатам продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
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